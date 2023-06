Atletica, la Diamond League riparte da Losanna. Italiani sugli scudi: Furlani sfida Tentoglou, i pesisti contro Crouser

Dopo la sosta per fare spazio agli Europei a squadre vinti dall’Italia, la Diamond League è pronta per ripartire. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcherà a Losanna (Svizzera), dove venerdì 30 giugno andrà in scena la sesta tappa. Ben nove azzurri saranno impegnati nel tradizionale appuntamento in terra elvetica,

Spettacolo annunciato nel getto del peso dove Zane Weir (trionfatore a Chorzow con 21.59) e Leonardo Fabbri (reduce dal sigillo al Golden Gala e dalla prova di Ostrava) affronteranno il primatista mondiale Ryan Crouser, l’altro statunitense Joe Kovacs, il neozelandese Tom Walsh, il croato Filip Mihaljevic, il ceco Tomas Stanek.

Enorme attesa per Mattia Furlani, che dopo il secondo posto agli Europei a squadre punta a un risultato di assoluto spessore nel salto in lungo. Il laziale, autore di un 8.44 ventoso e poi vincitore a Hengelo, incrocerà nuovamente il Campione Olimpico Miltiadis Tentoglou, oltre allo svizzero Simon Ehammer e allo svedese Thobias Montler.

Ayomide Folorunso sarà invece impegnata sui 400 ostacoli contro l’olandese Femke Bol. Pietro Arese debutterà in Diamond League e i 1500 metri saranno roventi visto che ci saranno l’oro olimpico Jakob Ingebrigtsen e il primatista mondiale delle siepi Lamecha Girma.

Roberta Bruni cercherà il riscatto dopo la pessima prestazione in Polonia e nel salto con l’asta incrocerà l’oro olimpico e mondiale Katie Moon. Esordio assoluto nel circuito anche per Lorenzo Simonelli, atteso sui 110 ostacoli dove vedremo anche il giapponese Shunsuke Izumiya e lo svizzero Jason Joseph. Spazio anche a Elena Bellò sugli 800 metri e a Davide Re sui 400 metri nel pre-meeting.

Foto: Grana/FIDAL