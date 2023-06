Atletica, Samuele Ceccarelli insidia Marcell Jacobs nel ranking mondiale! Balzo mostruoso in classifica

Samuele Ceccarelli si è reso protagonista di uno spaventoso balzo nel ranking di World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera. Il velocista toscano era fuori dalla top-200 fino a sei mesi fa, poi è letteralmente esploso in termini agonistici: si è laureato Campione d’Europa sui 60 metri indoor (6.47 e 6.48 a Istanbul), poi si è esaltato anche sui 100 metri con un’eccellente volata al Golden Gala di Firenze (10.13), la vittoria in Coppa Europa (10.13) e il secondo posto di Ostrava (10.15).

L’azzurro ha così raccolto i cinque risultati utili previsti dal regolamento e si è issato al 18mo posto della classifica: al momento Samuele Ceccarelli è il diciottesimo sprinter al mondo per World Athletics. Un risultato davvero strepitoso per il 23enne, che ha racimolato 1.283 punti e che ora insidia sempre più da vicino Marcell Jacobs.

Il Campione Olimpico dei 100 metri, battuto proprio da Ceccarelli in due occasioni durante la stagione al coperto (agli Assoluti di Ancona e agli Europei Indoor), sta facendo i conti con alcuni problemi fisici che stanno sensibilmente limitando le sue apparizioni in gara e al momento è soltanto 14mo con 1.308 punti. L’auspicio è che il Campione d’Europa, nonchè iridato sui 60 metri, possa presto tornare in auge ed essere protagonista nella lunga volata che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Lo statunitense Fred Kerley svetta nella graduatoria con 1.440 punti. Il Campione del Mondo, già spintosi a 9.88 in stagione a Tokyo e trionfatore al Golden Gala, si trova davanti ai due connazionali Travyon Bromell (1.425) e Marvin Bracy-Williams (1.408), mentre sono più attardati il sudafricano Akani Simbine (1.389) e il keniano Ferdinand Omanyala (1.387). Il britannico Zharnel Hughes, autore della miglior prestazione mondiale stagionale (9.83 sabato sera a New York), è 16mo con 1.305 punti.

Foto: Grana/FIDAL