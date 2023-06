Giro Donne 2023: le favorite. Chi fermerà la 40enne Van Vleuten?

Tutto pronto per il Giro Donne: la Corsa Rosa scatterà venerdì con una breve cronometro in quel di Chianciano Terme, per poi proseguire con nove tappe che prevedono il gran finale in Sardegna.

La favorita numero uno è la campionessa uscente: Annemiek van Vleuten. Chi riuscirà a fermare il fenomeno neerlandese? L’anno scorso l’atleta della Movistar ha dato spettacolo sulle strade italiane e si è andata a prendere la sua terza Maglia Rosa in quel di Padova.

La condizione non è quella dei giorni migliori, gli anni passano (siamo ormai a quaranta primavere, avviandoci verso le quarantuno), ma con la maglia di campionessa del mondo sulle spalle sembra pronta ad un’altra estate da sogno (andrà a caccia nuovamente della tripletta con Tour e Vuelta, che si è aggiudicata nel mese di maggio).

Difficile trovare delle rivali realistiche per van Vleuten, visto che appare sempre e comunque imbattibile: le avversarie principali però saranno le beniamine di casa. Da Elisa Longo Borghini a Marta Cavalli passando per Silvia Persico e Gaia Realini, le azzurre proveranno in tutti i modi a mettere in difficoltà l’olandese.

Foto: Valerio Origo