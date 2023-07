Giro Donne, perché è stata annullata la prima tappa e cosa è successo

Falsa partenza per il Giro Donne 2023. La tappa inaugurale della prestigiosa corsa a tappe italiana di ciclismo femminile è stata infatti annullata per il maltempo, rimandando a domani dunque l’assegnazione della prima maglia rosa. Il cronoprologo di Chianciano Terme (da 4.4 chilometri) ha subito un paio di interruzioni ed infine la cancellazione definitiva dell’evento.

Al momento della sospensione finale, avevano già terminato la cronometro individuale una ottantina di atlete (sulle 167 che partecipano alla manifestazione) ed il miglior tempo provvisorio era stato firmato da una fantastica Letizia Paternoster in 5’41″99 subito davanti alle olandesi Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos, alla danese Cecille Ludwig e alla statunitense Chloe Dygert.

Purtroppo sul percorso si è abbattuto un bruttissimo temporale (anche grandine) che ha allagato le strade toscane, costringendo l’organizzazione a bloccare tutto per motivi di sicurezza. I risultati parziali odierni ovviamente non sono validi e bisognerà attendere la frazione di domani per avere una classifica generale. La prima tappa effettiva diventa quindi quella da Bagno a Ripoli a Marradi (101.4 km).

Foto: LiveMedia/Silvia Colombo