F1, Lando Norris: “La migliore qualifica della stagione! Senza un errore nell’ultima curva potevo essere 3°”

Quando ha una macchina competitiva a propria disposizione, lui risponde sempre presente. Come oggi. Lando Norris, infatti, ha conquistato la quarta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della McLaren ha saputo estrarre il massimo dalla sua MCL60, confermando i miglioramenti delle ultime uscite.

La pole position, nemmeno a farlo apposta, a conquistare la pole position in vista della gara di domenica. Il due volte campione del mondo sulla pista di casa della Red Bull ha concluso con il tempo di 1:04.391 precedendo per appena 48 millesimi Charles Leclerc e per 190 Carlos Sainz. Alle loro spalle, poi, proprio Lando Norris, abile a mettersi dietro Lewis Hamilton e le due Aston Martin

Al termine del venerdì tra i monti della Stiria, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della scuderia di Woking: “Sono quarto ed è un bel risultato. Voglio fare i complimenti al team che ha lavorato alla grande per permettermi di realizzare la migliore qualifica della stagione”.

Il pilota classe 1999 prosegue nel suo racconto: “I miglioramenti che abbiamo messo in scena sulla vettura ci hanno permesso un bel passo in avanti. Oggi non la sentivo al massimo, ho commesso qualche errore di troppo e, nel giro decisivo, non sono stato perfetto nell’ultima curva. Anche per questo ho mancato la terza posizione”-

