F1, la Ferrari con novità a Spielberg: cosa porterà la scuderia di Maranello

Lo aveva preannunciato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “In Austria introdurremo degli aggiornamenti“. La domanda è la seguente: cosa porterà la scuderia di Maranello in vista del decimo round del Mondiale 2023 di F1?

Come anche i sassi sanno, la Rossa ha effettuato negli ultimi giorni il Filming Day a Fiorano e ha potuto anche testare alcune modifiche importanti dal punto di vista tecnico. Il riferimento è al cofano, all’ala anteriore e al fondo. Non è chiaro se questo materiale sarà usato in toto a Spielberg, ma è ragionevole pensare che una parte potrebbe fare al caso della Ferrari.

Vasseur vuol spingere sul piano dello sviluppo e soprattutto dar seguito ai segnali positivi intravisti in Canada dove, a causa di una gestione scellerata del sabato delle qualifiche, i riflessi in gara non si sono tradotti in posizioni migliori di un quarto e quinto posto. Tale convinzione è rafforzata dagli ottimi cronologici del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.

Da capire se sul layout austriaco la SF-23 saprà replicare e come gli upgrade saranno “digeriti”. Un aspetto, quest’ultimo, non di poco conto dal momento che il fine-settimana in Stiria prevede il ritorno della Sprint Race. Una tre-giorni incalzante con un solo turno di prove libere, due di qualifiche, la gara sprint e il GP domenicale. Pertanto, si dovrà rasentare la perfezione.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco