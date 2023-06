F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo sfruttare il potenziale della SF-23 in Austria e non commettere errori”

Siamo al decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, in Austria, si prevede un weekend molto particolare. Si disputerà la seconda Sprint Race della stagione e i team dovranno essere rapidi nel trovare la messa a punto ideale, avendo un solo turno di prove libere e dovendo affrontare due sessioni di qualifiche: il venerdì per il GP domenicale e il sabato per la gara sprint.

La Ferrari si augura di dar seguito ai segnali di ripresa evidenziati in Canada, dove soprattutto sui long run si sono visti dei miglioramenti. Indubbiamente, la Rossa non potrà permettersi i grandi errori commessi nel corso del time-attack, che potrebbero essere ancora più deleteri nel fine-settimana in Stiria.

A presentare quanto accadrà è stato il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna. A Spielberg affronteremo il secondo weekend Sprint della stagione il che significa che squadre e piloti andranno in qualifica con appena un’ora di prove libere all’attivo. Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al meglio in Austria“, le parole dell’ingegnere francese sul sito ufficiale della Ferrari.

“Il nostro principale obiettivo sarà mettere i piloti nelle condizioni di sfruttare al massimo la loro SF-23 come siamo riusciti a fare a Montreal in gara. Vogliamo avere un fine settimana lineare dal venerdì alla domenica: se lo sapremo mettere in atto sono sicuro che porteremo a casa un buon risultato“, ha concluso Vasseur.

Foto: LaPresse