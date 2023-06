F1, George Russell: “Pista che può confermare la crescita, ora siamo a 2 step dalla Red Bull prima erano 3…”

Si annuncia un weekend vibrante per il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, vivremo la Sprint Race nella giornata del sabato, per cui già da domani si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza, ma della gara di domenica.

Sabato mattina, infatti, vedremo di nuovo le qualifiche shootout (con tempistiche ridotte) che andranno a definire la griglia di partenza della Sprint Race del pomeriggio. Tra i sicuri protagonisti del weekend tra i monti della Stiria non mancherà George Russell che, dopo l’errore del Gran Premio del Canada e il conseguente ritiro, farà di tutto per rifarsi.

“Un errore da dimenticare – spiega nel corso della conferenza stampa odierna – Provo quindi a guardare i lati positivi del weekend canadese. Reduci dall’ottima prova di Barcellona, ci siamo comportati bene anche su una pista completamente diversa come Montreal, avendo un buon passo che ci ha permesso di lottare con l’Aston Martin e non eravamo nemmeno troppo lontani da Max Verstappen. Ora ci attende un weekend davvero interessante, con la Sprint Race. Vogliamo confermare i progressi registrati anche su un tracciato particolare come questo. Con curve differenti, sali-scendi, pendenze e spesso un vento che condiziona le vetture”.

Il pilota inglese prosegue nella sua analisi: “Penso che saremo competitivi al Red Bull Ring e lo saremo ancor di più la prossima settimana a Silverstone. Il team sta lavorando bene in fabbrica e sa dove andare a mettere mano per crescere ancora e ridurre il gap con la Red Bull. Ci stiamo avvicinando rispetto a Verstappen. Prima aveva 3 passi di vantaggio, ora solo 2″.

Foto: LPS Xavi Bonilla