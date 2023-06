F1, Fernando Alonso: “La Red Bull? Di un’altra categoria. Sfida alla Ferrari e alla Mercedes”

Non si nasconde, ma in realtà non l’ha mai fatto, Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin è infatti intervenuto alla vigilia del lungo weekend che culminerà con il GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1, rimarcando la grande superiorità della scuderia di casa, la Red Bull.

In occasione della conferenza stampa di rito infatti l’ex Campione del Mondo ha dichiarato di puntare non alla vittoria ma al podio, in una lotta che sarà presumibilmente con la Ferrari e con la Mercedes. “Non so davvero cosa aspettarmi per quanto riguarda le prestazioni, soltanto dalle libere capiremo il nostro potenziale – ha detto Alonso –. Tra Barcellona e Montreal le nostre prestazioni sono state diverse in termini di feeling. Speriamo di essere vicini al podio”.

L’iberico ha quindi proseguito: “In Canada il weekend è stato contrassegnato dalla cancellazione delle FP1. Anche questa volta sarà tuto breve con una sola prova, speriamo di poter provare più cose. Non saprei dire se il nostro divario con la Red Bull adesso sia ridotto, si potrà valutare soltanto successivamente: a Barcellona eravamo a 1″ da Verstappen, credo fosse dovuto alla pista. Noi speriamo comunque di avvicinarci“.

In conclusione Alonso ha lanciato la sfida alla Mercedes e alla Ferrari: “La Red Bull è una categoria a parte. Per noi la cosa fondamentale sarà andare a punti con entrambe le macchine in ogni weekend per cercare di stare al passo con Ferrari e Mercedes. Per noi è difficile. Quando siamo partiti in Bahrain non potevamo aspettarci di essere così in alto, adesso ci godiamo ogni weekend“.

Foto: LaPresse