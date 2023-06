F1, Helmut Marko stuzzica Leclerc: “I piloti più forti sono Verstappen, Hamilton e Alonso”

Ribadire un concetto. Non ci sono dubbi che nell’ultimo triennio Max Verstappen sia l’assoluto riferimento della F1. L’olandese, su Red Bull, sta dominando il campionato, andando a migliorare record che sembravano difficilmente ottenibili e nello stesso tempo agganciando a soli 25 anni una leggenda come Ayrton Senna nel computo dei successi nelle singole gare (41).

Il neerlandese è lanciatissimo per la conquista del suo terzo titolo consecutivo nel Circus e nel prossimo weekend in Austria vorrà allungare la striscia vincente, nell’appuntamento di casa per la Red Bull. In una recente intervista concessa al quotidiano austriaco OE24, il consigliere del team anglo-austriaco, Helmut Marko, ha lodato le qualità di Max e analizzato anche il roster dei piloti attualmente presente in F1.

“Alonso e Hamilton potrebbero, al massimo, tenere il passo di Verstappen. Questi tre piloti sono semplicemente i più forti, e tra questi spicca ancora Max. Perché rifila questo distacco a Perez? Semplice: perché Max è Max“, ha sentenziato il manager austriaco.

Non vi sono riferimenti a Charles Leclerc della Ferrari, che evidentemente secondo Marko non è allo stesso livello dei tre racing driver menzionati. Vedremo se il monegasco, preso atto di queste parole, avrà ulteriori motivazioni per dimostrare il contrario sul tracciato di Spielberg, in un fine-settimana molto particolare per la presenza della Sprint Race.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla / Dppi/DPPI