F1, Fernando Alonso: “In Q2 mi è stato cancellato un tempo e così ho avuto un solo set di gomme nuove in Q3”

Risultato al di sotto delle aspettative ma sensazioni positive per il prosieguo del weekend in casa Aston Martin, che ha ottenuto un sesto e settimo posto con Lance Stroll e Fernando Alonso nelle qualifiche per il Gran Premio d’Austria 2023, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Red Bull Ring di Spielberg il veterano spagnolo non ha brillato sul giro secco, ma sarà un probabile protagonista di domani (con Sprint Shootout e Sprint Race) e domenica.

“Sono contento dopo questa giornata. Le qualifiche qui sono sempre molto intense e i tempi sul giro sono molto vicini. Se si guarda il tabellone dei tempi durante le tre sessioni, ci sono solo due o tre decimi tra diverse vetture“, dichiara l’ex ferrarista ai microfoni di Sky Sports UK dopo la prima qualifica del fine settimana sul breve tracciato stiriano.

“In Q2 mi è stato cancellato un tempo sul giro, il che ci ha costretti a montare un treno di gomme nuove in più sulla vettura per poter superare il taglio. Questo ha significato avere una sola possibilità di montare gomme nuove in Q3, che non è stato l’ideale“, racconta Alonso ripercorrendo uno dei momenti critici del venerdì nella gestione dei track limits.

“Tuttavia, la sesta e la settima sono ottime posizioni di partenza per noi. Credo che il meteo sarà interessante perché c’è la possibilità di avere pioggia domani e forse condizioni di asciutto domenica. La macchina è buona, quindi sono ottimista per il resto del weekend“, conclude il due volte campione del mondo sottolineando anche la variabile meteo.

Foto: Lapresse