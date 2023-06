Europei Under 21, ora chi va alle Olimpiadi 2024? Italia eliminata, Francia e Inghilterra complicano il rebus

L’Italia cade contro la Norvegia e, in un colpo solo, saluta il Campionato Europeo Under 21 edizione 2023. La manifestazione in corso di svolgimento tra Georgia e Romania non vedrà dunque gli Azzurrini prendere parte ai quarti di finale e, soprattutto, non darà modo alla compagine allenata dal commissario tecnico Paolo Nicolato di staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Com’è ben noto saranno 3 le squadre che potranno centrare questa qualificazione, ma con due discriminanti importanti. In primo luogo la Francia (Paese ospitante) è già iscritta di diritto, mentre l’Inghilterra (a sua volta nelle migliori otto) non avrà valenza dal punto di vista olimpico, dato che si presenterà come Gran Bretagna. Saranno, quindi, solamente 6 le nazionali che battaglieranno per andare a Parigi: Georgia, Israele, Portogallo, Spagna, Svizzera e Ucraina.

Andiamo ad analizzare i vari scenari.

Cosa succederà, però, se Inghilterra e Francia arriveranno in semifinale? In questo caso le quote andranno alle altre due semifinaliste e ad una terza squadra, col regolamento che prevede la possibilità di disputare un play-off per individuarla. Da questo mini-torneo saranno scelte due delle formazioni eliminate ai quarti di finale in base a diversi criteri, in primis la posizione di classifica più alta nel proprio girone al termine della fase a gironi, il maggior numero di punti al termine della fase a gironi e la maggiore differenza reti al termine della fase a gironi.

Al momento la classifica vedrebbe:

1 Spagna 3 2 1 0 7 6 2 +4

1 Georgia 3 1 2 0 5 5 3 +2

2 Ucraina 3 2 1 0 7 5 2 +3

2 Portogallo 3 1 1 1 4 3 4 -1

2 Israele 3 1 1 1 4 2 3 -1

2 Svizzera 3 1 0 2 3 5 8 -3

Se, invece, nessuna delle due nazionali accedesse alle semifinali

, si disputerà una finale per il terzo posto per determinare chi, oltre alle due finaliste, accederà al torneo Olimpico di calcio maschile. Infine, se solo una delle due nazionali accedesse al prossimo turno, le altre tre semifinaliste otterranno la quota per partecipare a Parigi 2024.

Foto: LaPresse