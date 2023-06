Dove vedere il Tour de France 2023 in tv e chi saranno i commentatori

Pochissime ore ci dividono dall’ormai imminente Tour de France 2023 che scatterà sabato 1° luglio da Bilbao e terminerà, dopo tre settimane e ventuno tappe, domenica 24 luglio sugli Champs-Elysées di Parigi. Sarà spettacolo assicurato grazie alla presenza dei migliori ciclisti in circolazione a livello mondiale.

La più grande corsa a tappe del pianeta godrà di un’ampia diffusione televisiva sia sui canali Rai che su Eurosport. Inoltre, sarà possibile seguire la Grande Boucle anche in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Contestualmente, OA Sport vi garantirà la diretta live testuale di ogni frazione.

Per quanto riguarda i canali Rai, la diretta televisiva sarà garantita su Rai 2 a partire dalle ore 14.45 circa (quindi a tappa già incominciata). La grande novità consiste nella cancellazione dello studio da Milano. Su Eurosport 1, invece, la diretta televisiva sarà integrale. Su entrambe le reti sono previste anche delle trasmissioni dopo tappa.

Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali su chi saranno i telecronisti in Rai. Lo scorso anno al microfono erano presenti Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Per quanto riguarda Eurosport, il commento tecnico sarà affidato all’ormai consolidata coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Foto: Lapresse