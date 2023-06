Ciclismo: annunciato il calendario del World Tour per il 2024

È stato annunciato oggi il calendario per il massimo circuito internazionale di ciclismo per quanto riguarda la prossima stagione, quella del 2024. Il World Tour si aprirà, come di consueto, a gennaio in Australia, e si chiuderà ad ottobre in Cina, in mezzo ovviamente tutte le Monumento e i tre Grandi Giri, con alcuni spostamenti dovuti alle Olimpiadi di Parigi in programma tra fine luglio ed inizio agosto.

Scopriamo il calendario completo con tutte quante le corse.

CALENDARIO WORLD TOUR 2024

16-21 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

28 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

19-25 Febbraio: UAE Tour (United Arab Emirates)

24 Febbraio: Omloop Nieuwsblad Elite (Belgium)

2 Marzo: Strade Bianche (Italy)

3-10 Marzo: Paris-Nice (France)

4-10 Marzo: Tirreno-Adriatico (Italy)

16 Marzo: Milano-Sanremo (Italy)

18-24 Marzo: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

20 Marzo: Classic Brugge-De Panne (Belgium)

22 Marzo: E3 Saxo Classic (Belgium)

24 Marzo: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

27 Marzo: Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (Belgium)

31 Marzo: Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (Belgium)

1-6 Aprile: Itzulia Basque Country (Spain)

7 Aprile: Paris-Roubaix (France)

14 Aprile: Amstel Gold Race (The Netherlands)

17 Aprile: La Flèche Wallonne (Belgium)

21 Aprile: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

23-28 Aprile : Tour de Romandie (Switzerland)

1 Maggio: Eschborn-Frankfurt (Germany)

4-26 Maggio: Giro d’Italia (Italy)

2-9 Giugno: Critérium du Dauphiné (France)

9-16 Giugno: Tour de Suisse (Switzerland)

29 Giugno-21 Luglio: Tour de France (France)

10 Agosto: Donostia San Sebastián Klasikoa (Spain)

12-18 Agosto: Tour de Pologne (Poland)

17 Agosto-8 Settembre: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

25 Agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

28 Agosto-1 Settembre: Renewi Tour (—)

8 Settembre: BEMER Cyclassics (Germany)

13 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

12 Ottobre: Il Lombardia (Italy)

15-20 Ottobre: Gree-Tour of Guangxi (China)

Foto: Lapresse