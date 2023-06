Canoa slalom, Giochi Europei 2023 oggi: orari 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Giochi Europei accolgono anche la canoa slalom. Da oggi 29 giugno cominciano anche le gare nelle acque del Kolna Sports Centre, per il primo di quattro giorni intensi che assegneranno dieci titoli. Il kayak sarà protagonista di questa prima tornata.

Si comincia con la mattinata con le qualificazioni del kayak maschile e femminile. La gara maschile vedrà protagonista, tra gli altri, Giovanni De Gennaro, al momento secondo in Coppa del Mondo alle spalle del solo Jiri Prskavec; con lui Marcello Beda e Xavier Ferrazzi, che saranno al suo fianco nella finale a squadre del pomeriggio.

Nella gara femminile è Stefanie Horn su cui punta l’Italia. Al momento titolare di un secondo posto nella prima gara di Coppa del Mondo ad Augsburg, sarà coadiuvata da Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli. Le prime batterie delle semifinali si terranno alle 9.30 e alle 10.50, le seconde alle 11.40 e alle 12.25. Finali a squadre alle 14.35 e alle 15.35.

La manifestazione sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma OTT di Italia Team. Il link da seguire è https://tv.italiateam.sport/. Attivo anche il servizio streaming di European Games Tv per poter seguire ogni gara, al link European Games TV. Non è prevista la copertura televisiva, a parte per atletica, tuffi e nuoto artistico con la Rai che aveva acquisito i diritti.

CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023, IL PROGRAMMA

Giovedì 29 giugno

Mattina – qualificazioni

9.30 – 1° run qualificazione kayak uomini – Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, Xabier Ferrazzi

10.50 – 1° run qualificazione kayak donne – Chiara Sabattini, Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

11.40 – 2° run qualificazione kayak uomini

12.25 – 2° run qualificazione kayak donne

Primo pomeriggio – finali

14.35 – finale kayak a squadre maschile – Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, Xabier Ferrazzi

15.35 – finale kayak a squadre femminile

CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023, COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta televisiva: non è prevista

Diretta streaming: ItaliaTeam, European Games tv

Diretta testuale: OA Sport

