Tiro a segno, Giochi Europei 2023: oro Ungheria nella carabina 3 posizioni maschile a squadre

Nella specialità non olimpica della carabina 3 posizioni da 50 metri maschile a squadre del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 affermazione dell’Ungheria, che vince la finale contro la Repubblica Ceca, infine il bronzo va alla Serbia. Assente l’Italia.

Nel duello per il titolo l’Ungheria di Soma Hammerl, Istvan Peni e Zalan Pekler regola per 17-9 la Repubblica Ceca di Frantisek Smetana, Jiri Privratsky e Petr Nymbursky. La Repubblica Ceca inizia meglio e va sul 3-1, ma l’Ungheria replica e c’è il pareggio a quota 5. L’equilibrio dura fino al 7-7, poi i magiari allungano sul 13-7. Sussulto ceco per il 9-13, ma gli ungheresi vanno all’oro per 17-9.

Nella finale per il bronzo la Serbia di Milutin Stefanovic, Milenko Sebic e Lazar Kovacevic piega con lo score di 16-12 la Norvegia di Jon Hegg, Ole Halvorsen e Simon Claussen. I serbi partono sul 4-0 ma si fanno riprendere, poi allungano di nuovo fino al 10-6. Replica dei norvegesi con il parziale di 6-0 che vale il 12-10, ma gli ultimi colpi premiano tutti la Serbia, che vince per 16-12.

Foto: UITS