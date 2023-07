Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Italia ai piedi del podio nella prova a squadre C1, Germania vittoriosa

Niente medaglia nella prova a squadre di canoa slalom per l’Italia ai Giochi Europei. Paolo Ceccon, Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi si fermano al quarto posto nelle acque del Kolna Sports Centre di Cracovia, nella gara vinta dalla Germania.

Il trittico azzurro scende in acqua per settimo e incappa in due errorini in porta 4 ed in porta 11, rispettivamente con Ceccon ed Ivaldi; quattro penalità che piazzano il tricolore al secondo posto provvisorio, alle spalle della Gran Bretagna (Adam Burgess, James Kettle, Ryan Westley).

La Slovacchia però fa retrocedere immediatamente l’Italia, passando in testa con Alexander Slafkovsky, Marko Mirgorodsky e Matej Benus in 105.60, seppur con due penalità provocate da Slafkovsky in porta quattro. Spagna e Polonia si rivelano troppo lente e così le speranze di podio italiane si incrociano con la prestazione della Germania.

Franz Anton, Sideris Tasiadis e Timo Trummer si rivelano invece perfetti: con una prova senza errori chiudono in 101.69, rifilando quasi quattro secondi alla Slovacchia e lasciando dunque l’Italia con un pugno di mosche.

Foto: Valerio Origo