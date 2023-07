Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Italia all’ultimo posto nella prova a squadre femminile, esulta la Repubblica Ceca

La giornata di canoa slalom ai Giochi Europei si chiude amaramente per l’Italia. Elena Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi chiudono al nono ed ultimo posto la finale a squadre C1 al Kolna Sports Centre di Cracovia.

Prova anche nemmeno disprezzabile per quanto riguarda la velocità di punta delle tre azzurre, che però vengono condannate dal salto di porta 5 di Elena Borghi. L’Italia dunque viene così relegata al nono ed ultimo posto in 172.27.

A vincere la prova è la Repubblica Ceca: Tereza Fiserova, Tereza Kneblova e Gabriela Satkova sono le più veloci e, con sole due penalità arrivate in porta 20, chiudono la loro prova in 117.54. Seconda piazza per la Gran Bretagna (Mallory Franklin, Sophie Ogilvie, Kimberley Woods) in 120.34 con quattro penalità, terzo posto per la Germania (Andrea Herzog, Elena Lilik, Nele Bayn) in 121.60 con due penalità.

Foto: Pier Colombo