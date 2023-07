Canoa slalom, Giochi Europei 2023: tutte le azzurre in semifinale, Elena Micozzi terza nella prima manche

Anche la canoa femminile italiana fa tre su tre. Elena Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sono tutte in semifinale C1 ai Giochi Europei 2023 nelle acque del Kolna Sports Centre, che ospita le gare di canoa slalom.

La sorpresa di giornata è Elena Micozzi, vice campionessa europea juniores 2021 e che lancia un segnale della sua competitività a livello continentale. Con una prova molto rapida in tutti e tre i settori, nonostante un tocco di palina in porta 20, riesce a issarsi fino alla terza piazza, alle spalle della sola Elena Lilik, prima in 102.06 (due penalità) e la ceca Tereza Kneblova in 103.08.

Taglio immediatamente superato anche per Marta Bertoncelli, che si becca due penalità nella prima parte del percorso, ma pori rimane con delle linee pulite e chiude al quindicesimo posto in 109.24. Elena Borghi deve invece ricorrere alla seconda batteria, dopo una prima prova viziata da tanti errori (venticinquesima in 115.83, ma otto penalità, soprattutto nel finale) e se la cava con il quinto tempo nella seconda heat, vinta da Kimberley Woods.

Appuntamento a domenica mattina, per le semifinali alle 10.10, mentre la finale si svolgerà due ore dopo, alle 12.10

Foto: Pier Colombo