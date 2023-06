Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Francia con l’oro nel kayak femminile a squadre, assente l’Italia

La prima giornata di canoa slalom ai Giochi Europei si conclude con l’oro nella prova a squadre femminile del kayak della Francia. Marjorie Delassus, Camille Prigent ed Emma Vuitton rischiano di buttare tutto all’aria alla porta 19, dove Delassus, rischia il salto, ma alla fine viene sancita la regolarità del passaggio.

Dopo la delusione nella gara maschile, la Repubblica Ceca si riscatra immediatamente con Tereza Fiserova, Antonie Galuskova ed Amalie Hilgertova che, partite con il settimo pettorale, chiudono in 111.75 cogliendo l’argento. Una prova contornata da quattro penalità, entrambe di Galuskova in porta 8 ed in porta 11, che mettevano le ceche in una posizione difficile con altri tre equipaggi che dovevano ancora gareggiare.

Invece il sogno si avvera: la Polonia incappa anch’essa in quattro penalità ed è quinta assoluta, scalzata anche dalla Spagna che si installa al quarto posto. Terzo posto per la Germania in 113.17 (due penalità), assente invece l’Italia.