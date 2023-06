Calciomercato Inter: dove si rinforzano i nerazzurri? Possibili acquisti e trattative

L’Inter riparte dopo la finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha sfiorato l’impresa ad Istanbul e vuole rilanciarsi in campionato, per tornare ad uno scudetto che manca da due anni. Ma il calciomercato rischia di trasformare profondamente lo scacchiere nerazzurro rispetto a quanto visto fino ad inizio giugno, con tanti ruoli da dover coprire.

Per la retroguardia servirà sicuramente un portiere e quantomeno un difensore centrale. André Onana è promesso sposo al Manchester United per 50 milioni di euro (tutti di plusvalenza) e si aggiunge all’addio già doloroso di Milan Skriniar verso il Paris Saint-Germain. Per l’estremo difensore l’idea potrebbe essere quella di affidarsi ad un profilo esperto in esubero, come Keylor Navas del Real Madrid o Yann Sommer del Bayern Monaco, ma nelle ultime ore sta scalando le gerarchie il giovane ucraino Anatoliy Trubin. Per i centrali, non basta il giovane Yann Bisseck, capitano della Germania Under21, ma ci vorrà almeno un altro profilo di spessore, poiché Acerbi e Darmian hanno una certa età e anche Stefan de Vrij ha abbassato il livello delle sue prestazioni, si è sussurrato il nome di Cesar Azpilicueta dal Chelsea a zero.

Sul capitolo centrocampo la lista è assai lunga. Si cerca una mezzala parecchio offensiva, con Frattesi che pare essere il nome più gettonato e promesso sposo ai nerazzurri, ma il possibile addio di Brozovic e quello sicuro di Gagliardini spinge anche a dovute riflessioni: ci sarà bisogno anche di una figura più difensiva per far rifiatare Nicolò Barella, arrivato spesso in debito d’ossigeno nei momenti più carichi della stagione.

In avanti, l’arrivo di Marcus Thuram non risolve tutte le problematiche. Un centravanti mobile, che può adattarsi anche sull’esterno, ma servirà almeno un altro numero nove per affiancare Lautaro Martinez. Riflessioni in corso su Romelu Lukaku, che a causa dei tanti acciacchi non ha incantato in questa stagione, pi potrebbe dunque andare su un profilo più giovane. Come quello di Mateo Retegui, fino ad un mese fa dato molto vicino ai nerazzurri.

Foto: LaPresse