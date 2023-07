Inter, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni

” Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice”. Partiamo immediatamente da queste parole che, mai e poi mai, un qualsiasi tifoso interista avrebbe mai potuto immaginare. A pronunciarle ci ha pensato Juan Cuadrado. Terminato il contratto con la Juventus, il colombiano, anche un po’ a sorpresa, è approdato all’Inter. Ieri è stato ufficializzato il suo acquisto e si è subito espresso: non vede l’ora di cominciare con i colori nerazzurri.

Ma il calciomercato dell’Inter è stato sin qui e sarà, ricco di colpi di scena. L’ultimo, anch’esso inaspettato, la totale rottura e il tradimento di Lukaku. Il belga non tornerà a Milano (almeno sponda nerazzura) e sembra sempre più vicino alla Juventus. L’attaccante vuole la Vecchia Signora e Allegri non ha mai nascosto di provare una forte ammirazione nei suoi confronti.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In ogni caso l’Inter non si è buttata giù e sta pensando già al sostituto di Lukaku. L’obiettivo principale sembrerebbe essere Balogun, attaccante dell’Arsenal. Il giocatore occupa un gradino basso nelle gerarchie costruite da Arteta, ma i Gunners non vogliono lasciarlo andare via a poco. Non a caso, la cifra ideale, per la società inglese, sarebbe attorno ai 40 milioni di euro. Da capire come si muoverà la dirigenza della Beneamata.

Non va poi dimenticato, sempre in entrata, il quasi accordo con il Bayern Monaco per Sommer. L’estremo difensore andrebbe a sostituire Onana, oramai un giocatore del Manchester United. Il portiere svizzero non rientra tra i piani di mister Tuchel e potrebbe già arrivare a Milano in questa settimana. Restano da limare gli ultimi dettagli perché l’Inter non vorrebbe pagare 6 milioni di clausola rescissoria, ma spalmare negli anni il pagamento.

Una volta acquistato Sommer, infine, la dirigenza nerazzurra potrebbe definitivamente virare su Trubin, altro portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. La richiesta del club proprietario del suo cartellino si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, ma l’Inter lo valuta appena una decina di milioni. Adesso, in ogni caso, non resta che attendere: ma il mercato non si ferma mai.

Foto: LaPresse