Sommer e la clausola rescissoria: l’Inter ci ripensa? Le cifre e il diktat del Bayern Monaco

L’Inter di Simone Inzaghi procede spedita il proprio ritiro pre stagionale. I giocatori nerazzurri si stanno dunque preparando in vista della stagione che verrà, della stagione 2023/2024. Dallo scorso 10 luglio l’intera rosa si è riunita ad Appiano Gentile e ci rimarrà sino al 24 luglio. Da lunedì infatti e sino al 1 agosto la squadra prenderà parte ad una tournée in Giappone. André Onana, visto l”imminente approdo al Manchester United non prenderà parte a questa spedizione (LEGGI QUI), ma l’Inter spera di avere già a disposizione per quella data, il suo sostituto, che sembra essere Yann Sommer.

CALCIOMERCATO INTER: LA QUESTIONE SOMMER

Il Bayern Monaco però, proprietario del cartellino, sembra abbia quasi tirato il freno a mano nella trattativa. Lo stesso mister dei bavaresi Tuchel, ha affermato dopo un match amichevole: “Il fatto che Sommer non sia stato impiegato non significa proprio niente”. Insomma parole forti che però, non avrebbero scalfito la dirigenza nerazzurra, pronta ad affondare il colpo nelle prossime ore. Alla base di questo rallentamento del Bayern Monaco ci sarebbe la questione sul termine ultimo per pagare la clausola di Sommer, che sarebbe scaduto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ma l’intenzione della società milanese è quella di trattare con la società tedesca per ottenere uno sconto durante la trattativa e non pagare quindi 6 milioni di euro, ma magari 3/4. Non sembra quindi un problema la clausola rescissoria, almeno dal punto di vista dell’Inter che è sicura del fatto che il termine ultimo non sia ancora arrivato. Se si trattasse invece della situazione contraria, l’affare si complicherebbe e si dovrebbe attendere altro tempo prima di vedere lo svizzero in nerazzurro. Non resta che aspettare quindi nuovi sviluppi nei prossimi giorni. Il tempo stringe.

Foto: LaPresse