Boxe, Giordana Sorrentino più forte di un arbitro non all’altezza: semifinale ai Giochi Europei e pass olimpico!

Giordana Sorrentino ha firmato una magia strabiliante ai Giochi Europei, riuscendo ad avere la meglio contro un’avversaria risultata più volte scorretta e ribaltando un confronto che un arbitro non all’altezza della situazione aveva cercato di indirizzare in favore della serba infliggendo un warning incomprensibile e senza senso alla nostra portacolori nel corso della seconda ripresa. La pugile italiana è stata più forte di tutto, ha sconfitto Nina Radovanovic per split decision (4-1: due 29-28, tre 28-28) e ha così staccato il biglietto per le semifinali della categoria fino a 50 kg in questa competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia).

L’azzurra ha soprattutto conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, diventando la prima pugile del Bel Paese a meritarsi il tagliando per la prossima rassegna a cinque cerchi (agli European Games erano in palio quattro pass per i Giochi in questa categoria). Il nostro peso mosca leggero parteciperà alle Ollimpiadi per la seconda volta in carriera, a Tokyo 2020 si dovette arrendere al cospetto della taiwanese Huang all’altezza dei quarti di finale.

La 23enne, bronzo agli ultimi Europei e quinta ai Mondiali 2022, ha subito la verde della balcanica nei primi tre minuti del confronto e tre giudici hanno deciso di premiare la serba. Giordana Sorrentino doveva semplicemente sciogliersi, perché nel secondo round è stata semplicemente magistrale: ha preso il controllo del centro del ring e ha iniziato a picchiare duro, insistendo con un pregevole gancio destro decisamente preciso. Radovanovic aveva soltanto un’arma per cercare di controbattere, in maniera sporca: continuare a legare, andare avanti a testa bassa, spingere a terra la rivale. Scorrettezze in continuazione, che hanno infatti meritato avvertimenti verbali da parte dell’arbitro mongolo Atarbayar Byambabayar.

Quest’ultimo, però, ha optato clamorosamente per punire la nostra portacolori: in un corpo a corpo, propiziato sempre dalle scorrettezze dei Radovanovic, è l’unico a vedere una scorrettezza da parte di Giordana Sorrentino. Arriva un warning immeritato e incomprensibile, ma l’azzurra non si scompone e domina letteralmente il round, meritandosi la preferenza di tutti i giudici. Si decide tutto negli ultimi tre minuti, dove oggettivamente impartisce una lezione severissima di boxe alla rivale e viene premiata ancora una volta da tutti i giudici.

Successo sacrosanto contro tutto e tutti, la semifinale e il pass olimpico sono il giusto premio a questa giovane di talento che si è confermata ai massimi livelli internazionali. Ora si insegue una medaglia di prestigio agli European Games: tra un paio di giorni sarà impegnata nella semifinale contro la turca Buse Naz Cakiroglu, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno la francese Wassila Lkhadiri e la spagnola Laura Fuertes Fernandez.

