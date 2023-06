Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine passeggia contro Acar e approda in semifinale ai Giochi Europei

Tutto facile per Aziz Abbes Mouhiidine nei quarti di finale ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il pugile italiano ha letteralmente passeggiato contro il malcapitato turco Berat Acar, imponendosi con un nettissimo verdetto unanime (5-0: quattro 30-27, un 29-28) e staccando così il biglietto per la semifinale della categoria fino a 91 kg, che andrà in scena tra un paio di giorni sul ring della Nowy Targ Arena.

Il fuoriclasse campano, argento agli ultimi Mondiali (dove avrebbe meritato ben altra sorte), ha confermato il pronostico della vigilia contro il poco quotato turco: si è trattato di un match a senso unico, durante il quale l’azzurro si è distinto per la propria proverbiale velocità di gambe, per la capacità di sgusciare ed evitare i colpi dell’avversario, per la precisione dei propri colpi. Il destro è stato micidiale a più ripreso, con gancio e diritto apparsi decisamente tonici e decisi.

Aziz Abbes Mouhiidine ha sbrigato la pratica con assoluta disinvoltura, non lasciando il benché minimo dubbi ai giudici dopo il furto di un mesetto fa a Tashkent. Il nostro peso massimo prosegue così la propria avventura e in semifinale se la dovrà vedere con il polacco Mateusz Bereznicki, oggi impostosi contro l’israeliano Yan Zak per 5-0: è vero che combatterà in casa, ma sulla carta è nettamente inferiore rispetto al nostro portacolori.

Il campano punterà a vincere in modo da conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (in questa categoria sono stati messi in palio due biglietti per i Giochi attraverso gli European Games) e disputare la successiva finale, probabilmente contro il suo grande rivale spagnolo Enmanuel Reyes Pla (grande favorito contro l’irlandese Jack Marley).

Foto: pagina Facebook Federpugilato