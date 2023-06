Boxe, Gianluigi Malanga si ferma ai quarti dei Giochi Europei. Vince Clancy, rinviato il pass per le Olimpiadi

Gianluigi Malanga è stato sconfitto dall’irlandese Dean Clancy con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28) nei quarti di finale della categoria fino a 63,5 kg ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il pugile italiano ha combattuto brillantemente nei primi due minuti, durante i quali ha seriamente messo in difficoltà l’avversario grazie alla qualità di un eccellente sinistro e di precisi uno-due.

Sul finire del round d’apertura, però, Clancy ha alzato il ritmo e ha portato una serie di colpi che hanno convinto quattro giudici su cinque a premiarlo. A quel punto il nostro portacolori ha perso un po’ di fiducia e nel secondo round è stato soppiantato tecnicamente dall’irlandese, il quale ha sciorinato un pugilato complessivamente più convincente. L’azzurro non si è tirato indietro nella terza ripresa, ma chiaramente non è bastato per sovvertire le sorti dell’incontro.

Il 23enne conclude così la propria avventura sul ring della Nowy Targ Arena, a un passo dall’accesso alle semifinali che avrebbe garantito anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (in questa categoria di peso sono stati messi in palio quattro tagliandi per i Giochi attraverso gli European Games). Gianluigi Malanga è così stato rimandato ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi che andranno in scena il prossimo anno: il nostro portacolori ha indubbiamente delle buone doti, che dovranno essere affinate nei prossimi mesi.

Foto: FPI