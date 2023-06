Beach soccer, Giochi Europei 2023: Italia-Moldavia 6-4. Zurlo scatenato con una tripletta

Non era stato un esordio semplice per la Nazionale italiana di beach soccer maschile quello di ieri nei Giochi Europei 2023 in Polonia. Gli azzurri, guidati dal CT Emiliano Del Duca, sono stati sconfitti per 6-5 dall’Ucraina, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni e non riuscendo a dare seguito allo sforzo fatto per rimanere in partita a metà del confronto.

Nel secondo incontro del Gruppo B, i nostri portacolori si sono imposti per 6-4 contro la Moldavia, che ha così subìto il secondo ko consecutivo nella rassegna, dopo il 9-4 contro la Svizzera. Una partita nella quale Emmanuele Zurlo, con una tripletta al 9′, 21′ e 36′, è stato il mattatore, ben coadiuvato da Francesco Sciacca al 26′, Alessandro Remedi al 5′ e da Tommaso Fazzini al 5′.

Per i moldavi, hanno realizzato Artiom Turta al 36′, Nicolae Garanovschi al 26′ e Cojocari con una doppietta al 13′ e al 22′. Gli uomini di Del Duca sono attesi dal confronto importante di domani domani, alle 17.30, contro la Svizzera da vincere.

Foto: European Games 2023