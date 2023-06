Beach soccer femminile, Giochi Europei: Italia-Spagna 2-4 agli shoot-out. Azzurre eliminate

Una sconfitta amara per la Nazionale italiana di beach soccer femminile, impegnata nel secondo incontro del Gruppo B contro la Spagna, match valido per i Giochi Europei 2023. Sulla sabbia della Beach Arena di Tarnow, le azzurre erano reduci dalla sconfitta di misura contro l’Ucraina 2-1 e quindi si andava alla ricerca di un risultato positivo per poter continuare l’avventura nella rassegna continentale.

Una grande lotta nel corso dell’intera partita. La selezione guidata da Emiliano Del Duca ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cercando di contrapporre ardore e qualità al cospetto di una compagine non facile da fronteggiare e tecnicamente molto preparata.

Un match si è sviluppato secondo il filo sottilissimo dell’equilibrio e il tutto si è deciso agli shoot-out. Una serie in cui la spagnola Corbacho e Francesca Maiorca hanno trovato la via della rete, mentre Debora Naticchioni ha commesso il primo errore in casa nostrana.

Iberiche precise con Cristina Gonzalez e Lorena Asensio, mentre al gol di Sandy Iannella non ha fatto seguito quello di Taina Dos Santos tra le fila tricolori, il cui errore è costato la sconfitta. Un risultato che costa l’eliminazione all’Italia.

Foto: European Games 2023.