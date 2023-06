Basket: Francia, i convocati ufficiali per i Mondiali 2023. Rudy Gobert guida il gruppo di Collet

Niente Victor Wembanyama, e questo si sapeva. Niente Joel Embiid (ammesso che scelga la Francia), e anche questo era noto. Vincent Collet, però, un altro sì importante l’ha incassato: quello di Rudy Gobert. Sarà lui a fare da faro della selezione della Francia ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone dal 25 agosto al 10 settembre. La squadra transalpina, nei fatti, è la prima ad aver comunicato con certezza i propri 12 per la rassegna iridata.

Questi i giocatori scelti: Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Nando De Colo (ASVEL), Guerschon Yabusele (Real Madrid), Elie Okobo (AS Monaco), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks), Yakuba Ouattara (AS Monaco), Mathias Lessort (Partizan Belgrado), Terry Tarpey (Le Mans), Moustapha Fall (Olympiacos), Sylvain Francisco (Peristeri).

Dopo l’argento olimpico e quello europeo datati 2021 e 2022, il team transalpino va ancora a caccia di obiettivi di alto livello. Quattro anni fa a sbarrare la strada che portava alla finale mondiale è stata l’Argentina, mentre quest’anno i favori del pronostico sembrano da dividere con la Spagna e una versione priva di superstar, ma con tanta voglia di fare, degli USA.

La Francia, inserita nel girone H di Giacarta, in Indonesia, debutterà contro il Canada il 25 agosto, per poi proseguire contro la Lettonia di (potenzialmente) Kristaps Porzingis il 27 e chiudere contro il Libano il 29.

Foto: LaPresse