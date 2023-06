Pallavolo: la Nazionale maschile torna al lavoro. I convocati di De Giorgi per la Nations League

La Nazionale italiana di pallavolo maschile torna al lavoro. Smaltita la sconfitta per 3-1 rimediata contro la Polonia, il Commissario Tecnico Fefé De Giorgi ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al raduno valido per la terza tappa di Volleyball Nations League a Pesay City (Filippine) e per il collegiale e il quadrangolare che si giocherà a Taranto e Francavilla Fontana a luglio.

Saranno quattordici gli atleti che si si troveranno a Roma domani, giovedì 29 giugno, ventiquattro ore prima di partire alla volta delle Filippine: si tratta di Giovanni Sanguinetti, Fabio Balaso, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Lorenzo Sala e Alessandro Piccinelli.

Sedici invece i giocatori che si ritroveranno a Taranto, per un ciclo di allenamenti che durerà fino al 7 luglio: Tim Held, Paolo Porro, Marco Vitelli, Francesco Recine, Fabrizio Gironi, Nicola Salsi, Edoardo Caneschi, Tommaso Guzzo, Davide Gardini, Leonardo Scanferla, Lorenzo Cortesia, Filippo Federici, Alberto Pol, Damiano Catania, Francesco Comparoni, Giulio Magalini.

Ricordiamo che il prossimo impegno della Nazionale maggiore maschile sarà la sfida di lusso contro il Brasile, programmata per le ore 9:00 di martedì 4 luglio.

Foto: LaPresse