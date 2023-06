L’Italia si è classificata al terzo posto nella tappa di Poitiers delle Women’s Series 2023. La squadra azzurra si è resa protagonista di un bel cammino alla seconda presenza nell’evento itinerante che, da alcuni anni, è stato varato dalla FIBA per dare ancor più visiblità al 3×3.

Nella prima giornata, la selezione tricolore è partita con una sconfitta contro il Canada e una vittoria contro il team azero del Neftchi. A differenza della tappa di Orleans, però, le azzurre si sono trovate di fronte Israele nei quarti.

E in questo caso Rae Lin D’Alie, Debora Carangelo, Chiara Consolini e Sara Madera hanno conseguito una brillante vittoria per 17-13, arrivando così a giocarsela di misura con la Cina. In questo caso è giunta una sconfitta per 15-17, ma il terzo posto è rimasto assicurato. Sulle asiatiche si è poi imposto il Canada.

La classifica generale vede ora l’Italia al quattordicesimo posto con 105 punti, mentre è sempre al comando la Cina con 430 e un vantaggio sostanzialmente abissale su chiunque, maturato in particolare nelle tappe asiatiche.

