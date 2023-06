Badminton, Giochi Europei 2023: Giovanni Toti eliminato agli ottavi. Ai quarti i francesi Popov e la spagnola Carolina Marin

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati della giornata di badminton ai Giochi Europei 2023.

SINGOLARE MASCHILE

Finisce agli ottavi il cammino di Giovanni Toti. L’azzurro è stato sconfitto in due game dallo svedese Felix Burestedt con il punteggio di 21-16 21-14. Avanzano ai quarti di finale i fratelli francesi Toma Junio Popov e Christo Popov, che hanno superato rispettivamente l’ungherese Gergo Pytel (21-8, 21-14) ed il ceco Jan Louda (23-21, 21-19).

SINGOLARE FEMMINILE

La grande favorita, la spagnola Carolina Marin, ha davvero vita facile nel suo ottavo di finale contro la lussemburghese Kim Schmidt (21-9, 21-12). Tutto davvero molto semplice anche per un’altra candidata alla medaglia, la danese Mia Blichfeldt, che ha battuto con un doppio 21-7 l’olandese Jayme Laurens.

DOPPIO MASCHILE

Si sono svolti i quarti di finale. I fratelli Popov dopo le vittorie in singolare, accedono alle semifinali anche in doppio dopo aver sfruttato il ritiro dei tedeschi Lamsfuss/Seidel, con i transalpini che erano avanti per 17-10 nel terzo game. Passano il turno anche i britannici Lane/Vandy e Dunn/Hall, oltre ai danesi Rasmussen/Astrup, che hanno battuto per 21-16 21-15 gli irlandesi Magee/Reynolds.

DOPPIO FEMMINILE

Le bulgare Stoeva staccano il biglietto per la semifinale dopo il doppio 21-14 sulle spagnole Azurmendi/Corrales. Sofferta la vittoria delle olandesi Jille/Seinen, che battono in rimonta le estoni Marran/Ruutel (19-21, 21-16, 21-17). In semifinale accedono anche le tedesche Efler/Lohau, che superano le danesi Fruergaard/Thygesen. Bella vittoria anche delle francesi Lambert/Tran contro le britanniche Macpherson/Torrance.

