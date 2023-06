WTA Bad Homburg 2023, Lucia Bronzetti vola in semifinale! Sconfitta in due set Grecheva

Prosegue l’avventura di Lucia Bronzetti nel WTA250 di Bad Homburg (Germania). La romagnola ha sconfitto con un netto 6-4 6-3 la neo francese Varvara Gracheva (n.43 del mondo), che ha ottenuto il passaporto transalpino, dopo aver deciso di non giocare (per motivi lavorativi) per la Russia. Bronzetti ha così ottenuto la quarta semifinale nel massimo circuito internazionale, la prima sull’erba. Ad attenderla ci sarà la vincente tra la n.1 del mondo Iga Swiatek e la russa Anna Blinkova (n.39 del ranking). Lucia, con questo risultato, è virtualmente n.53 della classifica mondiale.

Nel primo set l’avvio è subito convincente per la nostra portacolori: due palle break costruite, ma non sfruttate come si doveva. L’appuntamento è solo rimandato perché Bronzetti è superiore nello scambio, trovando soluzioni d’attacco che ben si adattano alla superficie. E così arriva il break del quinto game che nei fatti chiude la frazione. La giocatrice nostrana non ha tentennamenti al servizio, trovando con buona continuità gli angoli e riuscendo a condurre il gioco senza incertezze. Sullo score di 6-4 Lucia incamera il parziale.

Nel secondo set la musica non cambia. La palla dell’azzurra viaggia maggiormente e Gracheva non ha le armi per contrastare questo pressing. Ne consegue il break del terzo parziale. Bronzetti non concede palle break nei sui turni in battuta, gestiti in maniera autorevole, mentre per la sua avversaria non è la stessa cosa. Nel settimo game l’evoluzione è assai laboriosa per lei, mentre nel nono è letale: Lucia si costruisce tante palle match e la quarta è quella decisiva per chiudere sul 6-3.

Leggendo le statistiche, la romagnola ha realizzato 4 ace, ottenuto l’81% dei punti con la prima di servizio e il 74% con la seconda, avendo un rendimento in risposta alla seconda di Gracheva eccellente (63%).

Foto: LaPresse