Atletica, Mattia Furlani vede la top-10 del ranking mondiale. Crescita perentoria e domani in Diamond League…

Mattia Furlani si sta rendendo protagonista di un’annata agonistica davvero rimarchevole: 8.44 ventoso a Savona, 8.24 in occasione del successo al prestigioso Meeting di Hengelo, 8.04 ai Societari di Palermo e poi il secondo posto in Coppa Europa con 7.97. Una serie di balzi davvero rimarchevoli per il giovane fuoriclasse laziale, che si è fermato a un solo centimetro dal minimo per i Mondiali di Budapest e che sta scalando repentinamente le gerarchie del salto in lungo internazionale. Il Campione d’Europa Under 18 si è infatti issato al 12mo posto del ranking di World Athletics, la Federazione Mondiale di atletica leggera.

Il 18enne ha all’attivo 1.244 punti, nel computo dei migliori cinque risultati figurano anche il 7.99 indoor di Stoccolma e il 7.90 dell’Herculis di Monaco dello scorso anno. Mattia Furlani dista una ventina di punti dalla top-10 chiusa dallo statunitense William Williams. L’azzurro tornerà in gara venerdì 30 giugno per prendere parte alla tappa di Diamond League che andrà in scena a Losanna (Svizzera): ci sarà modo per assistere a ulteriori miglioramenti?

Il risultato in terra svizzera potrebbe condizionare la classifica, tra i suoi avversari ci saranno anche il greco Miltiadis Tentoglou (il Campione Olimpico e del Mondo, fresco vincitore in Coppa Europa davanti all’italiano, comanda il ranking con 1.434 punti), lo svizzero Simon Ehammer (quarto con 1.350 alle spalle dello statunitense Marquis Dendy e del cubano Maykel Massò) e lo svedese Thobias Montler (sesto in graduatoria dietro all’altro americano Steffin McCarter).

Foto: Grana/FIDAL