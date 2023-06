Wimbledon 2023, Jannik Sinner e Novak Djokovic si alleneranno insieme quest’oggi

Una gustosa anteprima? Lo scopriremo. Il sorteggio del celebre torneo di Wimbledon si terrà domani alle 10.00 (11.00 italiane) e c’è grande attesa sulla composizione del tabellone principale. Novak Djokovic vuole l’ottava affermazione nei Championships, per eguagliare il primato di Roger Federer. Uno Slam che si presenta molto interessante perché potrebbe riproporsi la sfida, stavolta in Finale, tra Nole e lo spagnolo Carlos Alcaraz, evento clou del Roland Garros.

Nella semifinale di Parigi è stato il serbo a prevalere, approfittando dei crampi che hanno condizionato non poco l’agire del giovane iberico. Vedremo se Carlitos avrà modo di rifarsi sull’erba di Church Road. A caccia di riscatto andrà anche Jannik Sinner, che non sta vivendo un periodo di forma straordinario, come l’uscita di scena al secondo turno del Major francese evidenzia.

Sinner e Djokovic che, stando alle informazioni rilasciate per i media dall’organizzazione, disputeranno sul Centrale un allenamento a partire dalle 13.30 locali (14.30 italiane) di oggi. Un modo per provare il campo e adattarsi a una superficie così particolare. Giova ricordare che il balcanico non ha disputato alcun match nei tornei in preparazione allo Slam londinese, mentre Jannik è reduce da un problema muscolare alla coscia sinistra, che l’ha costretto al ritiro (precauzionale) nei quarti di finale dell’ATP500 di Halle (Germania) contro il kazako Alexander Bublik.

Ci si augura, in chiave italiana, che Sinner sappia carpire tutti i segreti del prato di Londra per essere pronto alle sfide dei Championships, al cospetto di un tennista contro cui ha giocato l’anno scorso, proprio sul Centrale a livello di quarti di finale, dopo aver battuto Alcaraz.

