24 Ore Spa 2023: dove vederla in tv, orari, programma, streaming

Appuntamento da non perdere domani con la 75a edizione della 24h Spa 2023, evento più importante del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Regna l’incertezza alla vigilia di una sfida che si prospetta oltremodo interessante con ben 71 auto presenti ai nastri di partenza. SRO, organizzatore della corsa, si appresta per ospitare ancora una volta la più importante competizione al mondo riservata alle GT, manifestazione che l’anno prossimo compirà 100 anni dalla prima edizione.

Mercedes ha vinto nella passata stagione, Akkodis ASP tenterà di confermarsi dopo l’ottimo inizio stagione con l’affermazione al Paul Ricard. Ferrari e Lamborghini rappresenteranno l’Italia con quattro auto totali nella classe regina (PRO), mentre Valentino Rossi è atteso per la seconda volta nella maratona delle Ardenne con una BMW M4 GT3 gestita dal team WRT.

La prova più lunga ed importante del GTWC Europe sarà proposta in diretta su YouTube sul canale GTWorld. Oltre al servizio gratuito in streaming è da segnalare la diffusione della gara in tv su Sky Sport (SkyGO, NOW).

PROGRAMMA 24H SPA 2023 IN TV

Venerdì 30 giugno

Warm-up ore 19.55

Superpole ore 20.35

Sabato 1 luglio

24h Spa 2023 – ore 16.30

24H SPA 2023 IN TV

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGO, NOW e YouTube (diretta integrale intero week-end sul canale GTWorld)

Foto. LPS