Speed skating, colpo doppio di Andrea Giovannini! Vince la mass start di Calgary ed Ã¨ in vetta alla classifica di Coppa del Mondo!

Chiusura col botto oggi a Calgary, in Canada, nella terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2022-2023: nella terza ed ultima giornata di gare l’Italia centra la prima vittoria stagionale (ed il quarto podio) grazie al quinto successo in carriera nella mass start nel circuito maggiore (settimo podio) di Andrea Giovannini, già terzo nella scorsa tappa ad Heerenveen. Con questo risultato l’azzurro si porta anche in testa alla classifica di specialità.

Nella mass start maschile oggi l’epilogo è atipico: Andrea Giovannini saluta la compagnia e si invola da solo al traguardo. Chiusura col crono di 7’53″040 (61 punti), il primo degli avversari è il neozelandese Peter Michael, secondo in 7:55.620 (46), mentre completa il podio il kazako Vitaliy Chshigolev, terzo in 7:55.850 (21). Finiscono molto più staccati tutti gli altri avversari, mentre viene eliminato nella prima semifinale Daniele Di Stefano. Col successo odierno Andrea Giovannini si porta anche in testa alla classifica di specialità con 197 punti contro i 185 dell’olandese Bart Hoolwerf ed i 172 del sudcoreano Chung Jae Won.

Nella mass start femminile successo dell’olandese Irene Schouten, la quale con 61 punti beffa all’ultimo sprint la statunitense Mia Kilburg, seconda con 40, e l’altra neerlandese Marijke Groenewoud, terza con 21. Quinta posizione per Laura Peveri a quota 6. Nei 1000 metri maschili si impone l’olandese Hein Otterspeer, primo in 1:07.284, il quale precede i canadesi Laurent Dubreuil, secondo in 1:07.307, a 0.02, ed Antoine Gélinas-Beaulieu, terzo in 1:07.325, a 0.04. Nella Division B c’è il primo posto di David Bosa in 1:07.475, il quale grazie a questo risultato sarà nella Division A nella prossima tappa in programma sempre a Calgary la settimana prossima, infine termina 18° Alessio Trentini col nuovo personale in 1:09.143.

Nei 1000 metri femminili affermazione dell’olandese Jutta Leerdam, prima in 1:12.828, che supera la statunitense Kimi Goetz, seconda in 1:13.532, a 0.71, e l’austriaca Vanessa Herzog, terza in 1:13.565, a 0.74. Non c’erano azzurre al via, neppure nella Division B.

