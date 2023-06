Sci alpino, le convocate dell’Italia per St. Moritz. Presenti Goggia, Bassino e Brignone

La Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino femminile si sposterà in questo fine settimana a St. Moritz (Svizzera), dove si svolgeranno due discese venerdì 16 e sabato 17 dicembre e un supergigante domenica 18 dicembre. In casa Italia sono nove le convocate per questo appuntamento, con Sofia Goggia che proverà a difendere il pettorale rosso di leader della discesa.

Oltre a Goggia, ci saranno anche Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler. La pista svizzera è tradizionalmente “amica” all’Italia, visto che lì il Bel Paese ha conquistato cinque successi nella storia. Da ricordare che nella scorsa stagione arrivò la doppietta di Brignone-Elena Curtoni nel secondo supergigante e il secondo posto di Sofia Goggia nel primo supergigante.

Foto: LaPresse