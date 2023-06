Salto con gli sci, Lanisek la spunta su Kubacki e vince gara-1 a Engelberg. Bresadola e Insam in zona punti

Duello estremamente spettacolare in gara-1 a Engelberg, che si conclude con la vittoria di uno scatenato Anze Lanisek davanti al pettorale giallo Dawid Kubacki. Per lo sloveno di tratta della quarta affermazione individuale della carriera e la terza stagionale nella Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022-2023.

Il 26enne nativo di Lubiana ha avuto la meglio sul polacco per soli 3.3 punti, dopo aver firmato il secondo punteggio nella prima serie a mezzo punto dal rivale, superando il punto HS di due metri grazie ad un secondo salto strepitoso e facendo la differenza anche dal punto di vista stilistico.

Alle spalle dei due principali protagonisti della competizione odierna sul trampolino grande svizzero (HS 140), si è inserito in terza posizione il polacco Piotr Zyla a 8 punti dalla vetta soprattutto grazie ad una seconda prova superlativa. Quarta piazza ai piedi del podio per l’austriaco Stefan Kraft, autore di due salti molto solidi, mentre il norvegese Halvor Egner Granerud ha pagato una prima serie negativa non andando oltre il 5° posto finale.

Bilancio molto positivo per l’Italia, che archivia un doppio piazzamento in zona punti per la prima volta dal 24 marzo 2017 (sul trampolino di volo di Planica) grazie a Giovanni Bresadola e Alex Insam. Il ventunenne trentino ha strappato una notevole 20ma posizione (era addirittura 13° a metà gara), confermandosi tra i migliori trenta per la sesta competizione su sette in questo avvio di stagione. Risultato molto importante anche per il 24enne nativo di Bressanone, che chiude 30° a Engelberg dopo aver ottenuto in precedenza un solo piazzamento a punti in Coppa del Mondo negli ultimi 4 anni (Zakopane 2021).

