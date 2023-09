Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2022: negli anni questo è diventato il “Trampolino dei polacchi”

Dopo un inusuale weekend vacante (che nelle intenzioni della Fis avrebbe dovuto rappresentare il “Piano B” per Wisla, nel caso non si fosse riusciti a effettuare l’esperimento delle gare ibride), la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci torna in azione. Nei prossimi giorni gli atleti si cimenteranno a Titisee-Neustadt, in Germania.

La cittadina del Baden-Württemberg ha una storia tormentata in merito all’organizzazione di appuntamenti di carattere internazionale, pur essendo dedita al salto con gli sci da tempo immemore. Si pensi che il primo trampolino artificiale, denominato Mühlrain, venne edificato già nel 1911! Successivamente, tra il 1930 e il 1933, fu eretta una struttura più grande che permise a Titisee-Neustadt di guadagnare grande popolarità in tutta Europa, tanto da diventare estremamente rinomata.

Cionondimeno la sua gloria cominciò a declinare negli anni ’60, quando non vi fu modo di competere con l’enorme attenzione mediatica generata dalla Tournée dei 4 trampolini. Retrocesso a un ruolo di secondo piano, il borgo cercò il rilancio all’inizio degli anni ’70 realizzando l’attuale trampolino, denominato Hochfirstschanze. Nonostante la presenza della nuova struttura, Titisee-Neustadt non è però mai riuscita a recuperare il rango perduto. Difatti entra ed esce di continuo dal calendario, senza trovare realmente una collocazione fissa.

https://www.oasport.it/2022/11/classifica-coppa-del-mondo-salto-con-gli-sci-2022-2023-kubacki-primo-a-tentare-la-successione-a-ryoyu-kobayashi/

Sinora sull’Hochfirstschanze si sono tenute 21 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo, nelle quali si sono imposti quindici differenti atleti. Scorrendo l’albo d’oro non è difficile capire perché la struttura si sia guadagnata il soprannome de “Il trampolino dei polacchi”. L’unico uomo capace di vincere 3 volte è Adam Malysz (2001 e back-to-back nel 2007), mentre fra i saltatori in attività si contano 2 acuti per Dawid Kubacki (entrambi nel 2020) e Kamil Stoch (2013, 2021)!

Fra gli atleti tuttora in azione ha festeggiato in 2 occasioni anche Karl Geiger (ambedue nel 2022). Inoltre si sono imposti in 1 prova anche Anders Fannemel (2015), Johann Andre Forfang (2016) e Halvor Egner Granerud (2021).

Se ci concentriamo sui podi si contano diciotto uomini in attività ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Questa graduatoria è capitanata da Stoch, issatosi a quota 4.

4 – STOCH Kamil [POL] (2-2-0)

3 – KRAFT Stefan [AUT] (0-2-1)

2 – KUBACKI Dawid [POL] (2-0-0)

2 – GEIGER Karl [GER] (2-0-0)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (1-1-0)

2 – LANISEK Anze [SLO] (0-2-0)

2 – AMMANN Simon [SUI] (0-1-1)

2 – PREVC Peter [SLO] (0-1-1)

2 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (0-1-1)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (0-1-1)

2 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-0-2)

1 – FANNEMEL Anders [NOR] (1-0-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (1-0-0)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-0)

1 – KASAI Noriaki [JPN] (0-0-1)

1 – KOUDELKA Roman [CZE] (0-0-1)

1 – ZAJC Timi [SLO] (0-0-1)

1 – ZYLA Piotr [POL] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, la potenza egemone è, ovviamente, la Polonia. Vero che l’Austria ha raccolto lo stesso numero di podi, ma i polacchi dominano indiscutibilmente la scena in tema di successi.

13 (7-4-2) – POLONIA

13 (3-6-4) – AUSTRIA

10 (5-2-3) – GERMANIA

9 (3-3-3) – NORVEGIA

5 (0-3-2) – SLOVENIA

4 (2-0-2) – FINLANDIA

3 (1-1-1) – REP.CECA

3 (0-1-2) – GIAPPONE

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – RUSSIA

ITALIA

Capitolo Italia. L’unico azzurro in attività in grado di ottenere risultati di rilievo a Titisee-Neustadt è Giovanni Bresadola. Il trentino si è classificato al 28° posto in una delle due gare disputate nel 2022, marcando così punti di Coppa del Mondo.

Foto: La Presse