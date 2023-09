Milano Premier Padel P1, Cremona: “Abbiamo interpretato bene il match”. Cassetta: “Domani serve la perfezione”

Grande successo per Simone Cremona e Marco Cassetta nel primo turno del Milano Premier Padel P1. Nella magnifica cornice dell’Allianz Cloud i campioni d’Italia in carica vincono il derby tricolore contro Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni per 6-3 6-3 e si regalano il complicatissimo sedicesimo di finale contro Momo Gonzalez e Alex Ruiz (coppia numero 6 del seeding).

A fine partita il duo azzurro è stato intercettato dai nostri microfoni. Cremona ha affermato: “Stanotte non ho dormito tanto, perché ci tenevo a vincere questa sfida. Sono stati bravi anche i nostri avversari, ma noi abbiamo interpretato bene la partita e alla fine l’abbiamo portata a casa. Sentivamo la pressione? Sicuramente essendo campioni italiani avevamo da difendere qualcosa in più rispetto ai nostri avversari, però siamo rimasti attenti dal primo all’ultimo punto ed è andata bene”.

Queste invece le parole di Cassetta: “Siamo contenti, sia per la vittoria sia per come abbiamo giocato. Si può però fare sempre meglio. Se oggi abbiamo concesso poco, domani contro Ruiz e Gonzalez non dovremo regalare niente se vogliamo provare a giocarcela. Noi ci crediamo e ce la metteremo tutta. In ogni caso sarà una grande esperienza visto che affronteremo una delle coppie più forti al mondo. Il pubblico? Penso sia stata la partita più emozionante e incredibile della mia carriera dal punto di vista dell’atmosfera. Il palazzetto era quasi pieno e devo ringraziare tutti”.

Foto: FIP