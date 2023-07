Italy Major Premier Padel 2023: avanzano al secondo turno cinque azzurre, Cremona/Cassetta perdono in tre set

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’Italy Major Premier Padel 2023, secondo evento stagionale del Premier Padel, nonché primo torneo di sempre di questo circuito ad essere aperto anche per le donne. In attesa di vedere in azione i big, che scenderanno in campo tutti domani per disputare i sedicesimi di finale, si sono giocati oggi al Foro Italico di Roma tantissimi incontri di primo turno e lo spettacolo non è mancato.

Per l’Italia le gioie maggiori sono arrivate, come ampiamente pronosticatile, dal torneo femminile, dove hanno passato il turno ben cinque nostre portacolori. La prima a riuscirci è stata Carlotta Casali, che in mattinata ha sconfitto, insieme alla spagnola Julia Polo Bautista, le iberiche Lucia Garcia Trella/Alba Perez Momha con un doppio 6-3 e si è dunque regalata il sedicesimo di finale contro la numero 1 d’Italia Carolina Orsi e la sua compagna spagnola Patty Llaguno (ex numero 1 al mondo).

In serata, invece, ci sono state le vittorie di Chiara Pappacena/Giorgia Marchetti (ricordiamo che quest’ultima è reduce dall’oro conquistato ai Giochi Europei insieme a Carolina Orsi) e Giulia Sussarello/Emily Stellato: la prima coppia si è imposta sul campo centrale contro le spagnole Xenia Clasca Vidiella/Patricia Martinez Fortun per 6-4 6-3 e il secondo tandem ha battuto sul Pietrangeli con un netto 6-1 6-1 l’italiana Lorena Vano e l’iberica Lucia Peralta Exposito. Ora al prossimo turno Pappacena e Marchetti dovranno vedersela contro Marta Talavan/Nuria Rodriguez (n.11 del seeding) e Sussarello/Stellato avranno da sfidare Veronica Virseda e Claudia Jensen (teste di serie n.7).

Fuori invece le altre azzurre: Caterina Baldi e Valentina Tommasi hanno ceduto alle spagnole Lara Arruabarrena/Sara Pujals per 6-4 6-7(3) 6-1, mentre Francesca Ligotti ha perso per 6-2 7-6(2) insieme all’iberica Castro Vilela contro le spagnole Ana Fernadez De Osso Fuentes/Laia Rodriguez Abajo.

Passando al torneo maschile, va purtroppo segnalata subito la sconfitta di Simone Cremona e Marco Cassetta contro gli spagnoli Pablo Cardona e Pincho Fernandez per 4-6 6-2 6-1. Dopo un ottimo primo set vinto per 6-4 in rimonta, i campioni d’Italia in carica hanno iniziato a sbagliare qualcosa di troppo e gli avversari hanno saputo approfittarne al meglio. Gli iberici hanno prima pareggiato i conti con il netto 6-1 nel secondo parziale e poi hanno chiuso la partita con il 6-1 del terzo set. Grazie a questa vittoria, Cardona e Fernandez si sono dunque aggiudicati l’ambitissimo sedicesimo di finale contro i numeri 1 del seeding Juan Lebron e Alejandro Galan.

Niente da fare infine anche per gli italo-argentini Facundo Dominguez, Emiliano Iriart e Aris Patiniotis: il primo ha perso in coppia con lo spagnolo Alvaro Cepero per 6-4 7-6(1) contro gli argentini Maxi Sanchez e Luciano Capra (n.9 del seeding), il secondo è andato ko insieme all’iberico Carlos Perez Cabeza contro il cileno Javier Valdes e lo spagnolo Jose David Sanchez con il punteggio di 6-3 7-6(5) e Patiniotis si è arreso in tandem con l’iberico Emilio Sanchez Chamero contro gli iberici Javier Martinez/Jorge Ruiz per 6-4 7-6(4).

Clicca sul link per vedere tutti i risultati di giornata

Foto: Giampiero Sposito/FITP