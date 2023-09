LIVE Sport Invernali, liveblog 3 dicembre in DIRETTA: tris di podi con Lisa Vittozzi, Pellegrino e doppio donne di slittino!

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, bob, snowboard, freestyle e slittino.

Ci saranno inoltre l’IBU Cup di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 3 dicembre 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.45 con la combinata nordica.

Foto: LaPresse

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a questa lunga giornata dedicata agli sport invernali!

SCI DI FONDO – Tra circa 20 minuti il via delle qualificazioni della sprint femminile di Lillehammer

SCI DI FONDO – C’è grande attesa, in casa azzurra, per la seconda sprint stagionale, prima a skating, perchè la condizione di Federico Pellegrino, 24mo ieri nella 10 km con partenza a intervalli, è buona e l’azzurro potrebbe dire la sua sulle nevi norvegesi.

SCI DI FONDO – In campo femminile la favorita numero uno è diventata automaticamente la statunitense Jessie Diggins, grande specialista delle sprint a tecnica libera e talmente in forma che ieri ha vinto la 10 km precedendo le grandi specialiste delle distance.

SCI DI FONDO – C’è una sola azzurra al via, Caterina Ganz, come a Ruka. L’azzurra ha come obiettivo qualificarsi per la seconda fase. Partirà con il numero 16

SCI DI FONDO – Sono 55 le atlete al via, la prima a partire sarà la finlandese Lylynpera

SCI DI FONDO – Iniziata la gara, non parte Brennan

SCI DI FONDO – Al traguardo Lylynpera davanti a Meier

SCI DI FONDO – Kahara al comando quando sono arrivate le prime sei atlete

SCI DI FONDO – Ribom in testa davanti a Ous e ad Hagstroem, all’intermedio lontana Ganz

SCI DI FONDO – Dahlqvist seconda, Stenseth e Myhre quarte

SCI DI FONDO – Ganz si inserisce al 13mo posto a 6″97 da Ribom

SCI DI FONDO – T. Weng sesta, L. Weng ottava

SCI DI FONDO – Faehndrich si inserisce al settimo posto, Ganz ha avuto un buon finale, è 19ma, può sperare nella qualificazione anche se resta in bilico

SCI DI FONDO – Bene Diggins che si inserisce in quarta posizione

SCI DI FONDO – Fosnaes si inserisce al 22mo posto, anche Alakoski davanti all’azzurra

SCI DI FONDO – La svedese Ilar, già protagonista anche a Ruka, si inserisce in undicesima posizione

SCI DI FONDO – Mancano le ultime 7 al traguardo e Ganz è 27ma

SCI DI FONDO – E’ ufficiale: Ganz è qualificata per la seconda fase della sprinti di Lillehammer

SCI DI FONDO – Questa la top ten della qualificazione femminile: Ribom, Melling, Dahlqvist, Ous, Diggins, Stenseth, Myrhe, T. Weng, Faehndrich, Hagstroem

SCI FONDO – Le altre qualificate sono Ilar, L. Weng, Parmakoski, Carl, Amundsen, Urevc, Eiduka, Rofstad, Kahara, Kern, Joensuu, Smedaas, Alakoski, Fosnaes, Janatova, Quentin, Ganz, Fischer, Skinder, Rydzek

SLITTINO – Prima manche della storia del doppio femminile. Andrea Voetter/Marion Oberhofer sono in terza posizione alle spalle delle austriache Egle/Kipp e delle tedesche Degenhardt/Rosenthal. A breve la seconda frazione.

SCI DI FONDO – In campo maschile Pellegrino, come è accaduto ieri per il britannico Musgrave, proverà a inserirsi nella lotta tra i norvegesi che ieri hanno egemonizzato la top ten piazzando nove atleti nei primi dieci e anche oggi potrebbero essere dominanti e fare anche gioco di squadra dalla seconda fase.

SLITTINO – Nella prima tappa dello slittino doppio femminile di Igls le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto la prima manche. Davanti a tutte la coppia austriaca Selina Egle/Lara Michaela Kipp quindi le tedesche Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Le azzurre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber sono invece seste

COMBINATA NORDICA – C’è Jens Luraas Oftebro al comando della prima Gundersen di Coppa a Lillehammer dopo il salto. Per il padrone di casa 140,4 punti a superare, di pochissimo, il giapponese Ryota Yamamoto, distante 3”, e l’austriaco Mario Seidl, a 8”. Pronto a rientrare su di loro anche Jarl Magnus Riiber, quarto a 22”. In casa Italia discreta prova di Samuel Costa, 25mo a 1’47”. Alessandro Pittin è 36mo a 2’23”; 39mo Aaron Kostner, 46mo Raffaele Buzzi.

SNOWBOARDCROSS – Esordio stagionale che slitta a causa delle condizioni meteo sfavorevoli che da questa notte insistono su Les Deux Alpes. Appuntamento dunque rinviato a domani alle 11.00. Ricordiamo che gli azzurri in gara saranno Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Tommaso Leoni.

SCI DI FONDO – Al via per l’Italia Pellegrino con l’11, Graz con il 49,

SCI DI FONDO – Anger in testa davanti a Tefre e Young. Partito Pellegrino

SCI DI FONDO – Taugboel in testa, Pellegrino al secondo posto a 4 decimi. Qualificazione in ghiaccio per l’azzurro

SCI DI FONDO – Jay e Chappaz si inseriscono al quarto e quinto posto

SCI DI FONDO – Arnesen quarto, Northug settimo al traguardo

SCI DI FONDO – Klaebo va al comando con 2″ di vantaggio su Taugboel

SCI DI FONDO – Valnes è terzo di pochissimo davanti a Pellegrino, Anger quinto, Golberg sesto

SCI DI FONDO – Chanavat si inserisce al secondo posto a mezzo secondo da Klaebo

SCI DI FONDO – Myhre si inserisce al sesto posto alle spalle di Pellegrino

SCI DI FONDO – Ci sono “solo” sei norvegesi nei primi dieci, pochi rispetto ai nove di ieri

SLITTINO – La gara d’esordio del doppio femminile di Igls (Austria) va alla coppia Selina Egle/Lara Michaela Kipp (AUT) che precedono per 176 millesimi le tedesche Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal che a loro volta chiudono con 57 millesimi di margine sulle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che, ad ogni modo, centra il podio. Quarta posizione per le lettoni Anda Upite/Sanija Ozolina, quinta per le statunitensi Summer Britcher/Emily Sweeney, mentre sono ottime seste le azzurre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber.

SCI DI FONDO – Ritardo di 14″ di Graz che non ha sciato sul livello dei primi km di ieri ed è eliminato, ultimo al momento

SCI DI FONDO – Stanno arrivando gli ultimi atleti al traguardo. Questa la top ten: Klaebo, Chanavat, Taugboel, Valnes, Pellegrino, Myhre, Anger, Golberg, Arnesen, Grond e Jenssen a pari merito

BIATHLON – Poco più di un quarto d’ora al via della prima sprint maschile stagionale. Norvegesi e svedesi favoriti, con i giovani azzurri alla ricerca di una grande prestazione.

SCI DI FONDO – Questi gli altri qualificati per la seconda fase: Jay, Evensen, Chappaz, Northug, Larsen, Moser, Tefre, Clugnet, Ogden, Young, Riebli, Maki, Schoonmaker, Schaad, Skar, Jager, Jouve, Foettinger, Starega

SCI DI FONDO – Due, dunque, gli azzurri qualificati alla seconda fase, Federico Pellegrino tra gli uomini e Caterina Ganz tra le donne. L’appuntamento è dalle 12 per i quarti di finale. A più tardi

BIATHLON – In casa Italia ci sarà il debutto stagionale di Didier Bionaz, che dopo aver saltato l’individuale e la staffetta per un raffreddore, farà l’esordio nella sprint e partirà con il pettorale 14; mentre il suo coetaneo e compagno di merende Tommaso Giacomel sarà il primo italiano in gara con il numero 9.

BIATHLON – Saranno poi al cancelletto altri tre azzurri: Braunhofer (55), Zingerle (72) e Cappellari (96), con l’obiettivo minimo di una qualificazione per l’inseguimento.

BIATHLON – Pettorale giallo sulle spalle dello svedese Martin Ponsiluoma, vincitore della prima gara stagionale, l’individuale disputata martedì, e che oggi sarà al via con il numero 13.

BIATHLON – Kontiolahti è una delle tante terre di conquista per Johannes Boe, oggi in gara con il 50, che su suolo finlandese ha vinto 6 gare in tutte le specialità.

BIATHLON – Alcuni dei pettorali dei big da seguire: Samuelsson (4), Fillon Maillet (7), Laegreid (14), Tarjei Boe (22), Jacquelin (32). Da prestare attenzione ovviamente a tutta la squadra norvegese, apparsa in gran forma nel fondo, oltre che allo svizzero Hartweg, primo atleta nato nel nuovo millennio a salire sul podio, e il tedesco Zobel, rispettivamente secondo e terzo nella 20 km.

BIATHLON – È partito il primo atleta, il ceco Krcmar ha dato il via alla sprint!

BIATHLON – Gara che sarà da seguire fino in fondo, con il pettorale 87 di Johannes Dale (NOR) che se trova il doppio zero può far paura a tutti.

BIATHLON – In pista subito tantissimi big, nel frattempo è partito anche Tommaso Giacomel.

BIATHLON – Al km 1.6 Samuelsson fa subito la voce grossa, seguito a +5.8 dal sorprendente estone Zahkna. Indietro Fillon Maillet, staccato di 7 secondi e 9 decimi.

BIATHLON – Partito Bionaz, SECONDO tempo per Giacomel al primo intermedio.

BIATHLON – Krcmar è il primo ad arrivare al poligono, e a completarlo senza errori. Samuelsson a testa bassa porta a 10 secondi il suo vantaggio sul tedesco Doll.

BIATHLON – Zero di Samuelsson al primo poligono, che segna un tempo difficilmente battibile. Buon avvio di Bionaz al 1.6km con 8.6 di distacco.

BIATHLON – Arriva al primo poligono con un ottimo tempo Giacomel. Intanto un errore a terra per Fillon Maillet.

BIATHLON – Due errori per Tommaso che complicaNO oltremodo la sua gara, miglior tempo al primo intermedio per il norvegese Christiansen.

BIATHLON – Il pettorale giallo Ponsiluoma commette un errore al poligono a terra. Zero per Didier Bionaz che si inserisce all’undicesimo posto dopo il primo poligono a +30.2 da Samuelsson.

BIATHLON – Parte bene Laegreid che non sbaglia a terra e esce dal primo poligono in seconda posizione a +2.2 secondi. Grande primo giro anche per lo svizzero Hartweg, terzo a otto secondi dopo il tiro a terra.

BIATHLON – Si difende Giacomel al 4.9 km, che paga 57 secondi dalla testa con due errori sul gruppone. Samuelsson entra al secondo poligono.

BIATHLON – Poligono complicato per lo svedese Samuelsson, che esce con il 4 su 5 e completa la gara con 9/10. Zero a terra per Tarjei Boe che ha 9.9″ di distacco da Samuelsson.

BIATHLON – Terza posizione provvisoria per Zobel dopo la prima sessione di tiro, arrivano altri due errori per Giacomel che conclude la sua gara con un brutto 60% al tiro.

COMBINATA NORDICA – La seconda Gundersen della Coppa del Mondo al femminile in quel di Lillehammer vede ancora una volta un probabile dominio di Gyda Westvold Hansen. La padrona di casa fa il vuoto con 132 punti. Seconda piazza ancora una volta per Annika Sieff che non ha trovato però il miglior salto del weekend: l’azzurra dista 57” dalla vetta, ma è praticamente assieme alle inseguitrici e nel fondo potrebbe rischiare di perdere il podio. Vicine, infatti, Lisa Hirner, Nathalie Armbruster, Yuna Kasai ed una rimontante Ida Marie Hagen. L’altra azzurra Veronica Gianmoena è 13ma a 2’31”.

biathlon – Errore per Ponsiluoma, fuori dai giochi per la gara. Arriva purtroppo l’errore sull’ultimo bersaglio di Bionaz che esce in dodicesima posizione a 1’26”.

BIATHLON – 10 su 10 per Laegreid!!! Il norvegese è in prima posizione dopo due poligoni con 28 secondi di vantaggio su Samuelsson.

BIATHLON – Un errore a terra per Jacqelin, zero in piedi per Nelin che si inserisce in terza posizione a 50″.

BIATHLON – Samuelsson (1) chiude la sua prova in testa; miglior tempo al primo intermedio per Johannes Boe con -1.2″ sul compagno Christiansen.

BIATHLON – Zobel manca l’ultimo bersaglio in piedi che poteva valere il podio. Dopo il secondo poligono sorpresa del rumeno Shamaev che si inserisce in terza posizione con lo zero.

BIATHLON – Secondo poligono impressionante per il francese Jacquelin, che si inserisce in seconda posizione con un distacco di 23″ da Laegreid; mentre c’è lo zero a terra di Johannes Boe che dopo il primo poligono è in prima posizione con un vantaggio di 12″ sul secondo.

BIATHLON – Passa in testa all’arrivo Laegreid (0), Giacomel (4) chiude in momentaneamente in sedicesima a +1’53” posizione e Bionaz (1) in diciannovesima facendo tanta fatica sugli sci (+2’06”).

BIATHLON – Zero al primo poligono per F.F Andersen, in seconda posizione a +12″ e davanti a Samuelsson.

BIATHLON – Due errori a terra per Braunhoffer, in cinquantottesima posizione staccato di 1’27”.

BIATHLON – Johannes Boe al sesto km al 17″ di vantaggio su Laegreid. Jacquelin in difficoltà nel terzo giro.

BIATHLON – Zero al poligono in piedi Rees, che si mette in seconda posizione. Un errore per Johannes Boe che esce dal poligono comunque in prima posizione, con 2’8″ di vantaggio su Laegreid.

BIATHLON – All’arrivo al momento in testa Laegreid (0), in seconda posizione Samuelsson (1) e in terza Jacquelin (1), che è crollato nel terzo giro. Deve ancora arrivare Johannes Boe che probabilmente andrà in testa, da vedere quanto reggerà nell’ultimo giro il tedesco Rees.

BIATHLON – 9/10 per Wright, il 2002 neozelandese sta facendo comunque una grande gara. Disastro per David Zingerle che fa il big five (0/5).

BIATHLON – 4/5 in piedi per Braunhoffer, che con 7/10 non sarà della partita nell’inseguimento. Un errore per F.F Andersen che all’uscita del secondo poligono si colloca in quinta posizione.

BIATHLON – Miglior tempo al km1.6 per il tedesco Nawrath. Rees regge e quando mancano seicento metri ha un secondo di vantaggio su Samuelsson. Johannes Boe ai 9.4km guadagna e ha 10″ di vantaggio su Laegreid.

BIATHLON – Chiude fortissimo Rees (0), che si piazza in seconda posizione a +18″ da Laegreid.

BIATHLON – Arriva Johannes Boe (1) che mette d’accordo tutti e si prende la prima posizione con 10″ su Laegreid.

BIATHLON – Errore al primo poligono per Nawrath che era entrato con un tempo impressionante. Mentre arriva lo zero per Emilien Claude che però è lontano, +32″.

BIATHLON – Ricapitoliamo la situazione all’arrivo: Johannes Boe (1) ha prenotato la vittoria, in seconda posizione un altro norvegese, Laegreid (0) e momentaneamente sul podio il tedesco Rees (0).

SLITTINO – La prima manche della gara di singolo femminile di Igls vede al comando l’austriaca Madeleine Egle in 39.574 con 140 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz e 144 sulla statunitense Emily Sweeney. Quarta la tedesca Dajana Eitberger a 193 assieme alla connazionale Anna Berreiter. Verena Hofer è decima a 307, Andrea Voetter 14a a 345, Marion Oberhofer 17a a 418 davanti a Nina Zoeggeler a 432

BIATHLON – Situazione italiani al traguardo: il migliore è Giacomel (4) in trentaseiesima piazza a 2’04”, 41esimo Bionaz (1) a 2’16” e 59esimo Braunhoffer (3), che non sarà della partita nell’inseguimento domani.

BIATHLON – Per i colori azzurri in pista David Zingerle, con 4/10 dopo due poligoni in 81esima posizione, e Cappellari che dopo il primo poligono (4/5) è staccato di 1’15”.

SCI DI FONDO – Tra un quarto d’ora il via della sprint a tecnica libera in programma a Lillehammer (Norvegia), quinto appuntamento per la Coppa del Mondo 2022-2023

BIATHLON – Con i pettorali alti non ci sembrano poter essere grandi inserimenti. Il podio potrebbe essere in ghiaccio per i due norvegesi e Rees. Dale con lo zero al secondo poligono (9/10) si issa in ottava posizione a 48″.

BIATHLON – Probabilmente nessun azzurro finirà in zona punti, con Giacomel e Bionaz che dovrebbero riuscire a qualificarsi per l’inseguimento. In difficoltà Cappellari sugli sci si appresta ad affrontare il secondo poligono.

SCI DI FONDO – Caterina Ganz è inserita nella seconda serie: al via anche Melling (Nor), Myhre (Nor), Faehndrich (Sui), Kahara (Fin), Janatova (Cze)

BIATHLON – Zero per Cappellari in piedi (9/10), che è in 67esima posizione con più di due minuti di distacco e anche lui non sarà al via domani.

BIATHLON – Arriva al traguardo Dale che si inserisce in settima posizione a 55″, davanti allo svedese Nelin e dietro al connazionale Andersen.

SCI DI FONDO – Federico Pellegrino, invece, è nella seconda serie, tutt’altro che semplice, con Taugboel (Nor), Myhre (Nor), Young (Gbr), Schaad (Sui), Starega (Pol)

BIATHLON – Podio che non subirà variazioni: vince Johannes Boe (1), seconda posizione per Laegreid (0) e terzo gradino per il tedesco Rees (0). Grande prestazione di squadra della Norvegia che piazza 4 atleti nelle prime 7 posizioni.

BIATHLON – Con l’inserimento di Dale scivola fuori dai 40 Giacomel; gara quindi senza azzurri in zona punti.

SCI DI FONDO – Al via nella prima serie femminile Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), Stenseth (Nor), Eiduka (Lat), Joensuu (Fin), Rydzek (Ger)

biathlon – La top-10 della sprint di Kontiolahti è completata da: al quarto posto Samuelsson (SWE), quinto Jacquelin (FRA), sesto F.F. Andersen (NOR), settimo Dale (NOR), ottavo Nelin (SWE), nono Zobel (GER), decimo Christiansen (NOR).

BIATHLON – Ultimi atleti in arrivo al traguardo, con Cappellari (1) che finisce la sua prova in 85ma posizione a +3’23”.

BIATHLON – E’ arrivato anche l’ultimo atleta al traguardo. Ci saranno due azzurri in gara domani, Bionaz e Giacomel.

BIATHLON – I piazzamenti finali degli azzurri: 43mo Giacomel (4), 53mo Bionaz (1), 87mo Cappellari (1), 88mo Braunhoffer (3) e 100mo Zingerle (6).

SCI DI FONDO – La svedese Dahlqvist domina la prima serie, Diggins fatica più del previsto ad avere la meglio sulla tedesca Rydzek. Possibile ripescata anche la lettone Eiduka

SCI DI FONDO – C’è Caterina Ganz al via nella seconda serie assieme a Melling (Nor), Myhre (Nor), Faehndrich (Sui), Kahara (Fin), Janatova (Cze)

BIATHLON – Dominio norvegese come era atteso, grande podio del tedesco Rees che sforna una prestazione di livello e conferma nelle zone alte per Samuelsson. Più in difficoltà Fillon Maillet, 14mo all’arrivo con un errore, e Ponsiluoma, 13mo con due errori.

BIATHLON – Gara deludente per i colori azzurri, con Giacomel che con 4 errori finisce di poco fuori dalla zona punti. Tommaso si dimostra l’unico italiano in grado di lottare come passo sugli sci, forma che Bionaz dovrà ritrovare dopo il malanno stagionale avuto.

SCI DI FONDO – Caduta per Caterina Ganz

SCI DI FONDO – Faehndrich vince la seconda serie, davanti alla giovane norvegese Melling. Ultima ed eliminata Ganz. Nessuna ripescata da questa serie

BIATHLON – Per la sprint maschile è tutto da Kontiolahti, appuntamento con il biathlon alle 13.45 per la gara femminile!

SCI DI FONDO – Questa la composizione della terza batteria: Ribom (Swe), Ous (Nor), T. Weng (Nor), Parmakoski (Fin), Fischer (Sui), Skinder (Pol)

SCI DI FONDO – Caduta per Ous, Fischer e Parmakoski

SCI DI FONDO – T. Weng e Ribom in semifinale senza troppe difficoltà. Non ci sono ripescate

SCI DI FONDO – Al via nella quarta serie Hagstroem (Swe), Ilar (Swe), Carl (Ger), Rofstad (Nor), Smedaas (Nor), Quintin (Fra)

SCI DI FONDO – Volata di testa per Hagstroem che sopravanza la tedesca Carl. Battute le altre due svedesi che non saranno ripescati

SCI DI FONDO – Benissimo la statunitense Kern che vince la volata davanti a Lotta Udnes Weng, non ci sono ripescaggi anche qui, quindi le ripescate saranno Rydzek ed Eiduka

SCI DI FONDO – Al via la prima serie della gara maschile con Klaebo (Nor), Chanavat (Fra), Anger (Swe), Evensen (Nor), Northug (Nor), Larsen (Nor)

SCI DI FONDO – Subito sportellate e sorprese! Klaebo vince davanti a Northug, potenziali ripescati Evensen e Anger. Ultimo ed eliminato Chanavat calato nel finale

SCI DI FONDO – C’è Federico Pellegrino al via nel secondo quarto di finale. Al via Taugboel (Nor), Pellegrino (Ita), Myhre (Nor), Young (Gbr), Schaad (Sui), Starega (Pol)

SCI DI FONDO – Pellegrino affianca Taugboel in testa

SCI DI FONDO – PELLEGRINO IN SEMIFINALE!| Molto bene l’azzurro che affianca Taugboel nel finale, lasciando a lui il successo. Sarà nella prima semifinale con Klaebo e altri due norvegesi

SCI DI FONDO – Non ci sono ripescaggi dalla seconda batteria. Nella terza al via Golberg (Nor), Arnesen (Nor), Grond (Sui), Jay (Fra), Skar (Nor), Foettinger (Aut)

SCI DI FONDO – Caduto Foettinger

SCI DI FONDO – Ancora Norvegia! Skar vince e va nella semifinale con Pellegrino, secondo posto per Golberg. Non ci saranno ripescaggi

SCI DI FONDO – Al via la quarta serie con Valnes (Nor), Jenssen (Nor), Moser (Aut), Clugnet (Gbr), Ogden (Usa), Maki (Fin)

SCI DI FONDO – Show finale dello statunitense Ogden che vince con volata di testa la quarta batteria, secondo posto per Valnes che però ha avuto uno scontro con il britannico Clugnet all’ultima curva ma difficilmente verrà squalificato

SCI DI FONDO – Al via nell’ultima serie Chappaz (Fra), Tefre (Nor), Riebli (Sui), Schoonmaker (Usa), Jager (Usa), Jouve (Fra)

SCI DI FONDO – Ancora Stati Uniti con Schoonmaker che vince l’ultima serie battendo il francese Jouve. Nessun ripescaggio. Carte di ripescaggio che vanno nella prima serie a Evengen e Anger, che va nella prima semifinale con Pellegrino e quattro norvegesi

SCI DI FONDO – Al via la prima semifinale femminile con Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), Melling (Nor), Faehndrich (Sui), T. Weng (Nor), Eiduka (Lat)

BIATHLON – E’ calato il sipario sulla 15 km individuale di scena a Idre (Svezia), sede della prima tappa della IBU Cup 2022-2023. Il successo è andato alla tedesca Janina Hettich che con un solo errore nell’ultima serie si è imposta davanti alla norvegese Maren Kirkeeide di 5.0 (1+0+0+0) e alla svedese Mona Brorsson a 8.6, con con venti bersagli centrati. Buona la prestazione di Beatrice Trabucchi, undicesima a 1:30.5 dalla vincitrice e un solo errore nel primo poligono. Più indietro le altre azzurre: 35ma Eleonora Fauner (0+1+1+2) a 4:21.5 e 39ma Hannah Auchentaller a 4:42.6 (1+3+1+0).

SCI DI FONDO – Semifinale molto veloce. Vince la svedese Dahlqvist, secondo posto per T. Weng. Possibili ripescate Diggins e Faehndrich

SCI DI FONDO – Al via la seconda semifinale donne con Ribom (Swe), Hagstroem (Swe), Carl (Ger), Kern (Usa), L. Weng (Nor), Rydzek (Ger)

SCI DI FONDO – Cade Lotta Udnes Weng nel penultimo rettilineo, ne approfittano le due svedesi Ribom ed Hagstroem. terza Carl che, grazie alla batteria veloce, strappa il ripescaggio in finale a Faehndrich per questione di centesimi

SCI DI FONDO – Federico Pellegrino ci prova contro i quattro norvegesi fortissimi della prima semifinale. Al via Klaebo (Nor), Northug (Nor), Taugboel (Nor), Pellegrino (Ita), Skar (Nor), Anger (Swe)

SCI DI FONDO – Anger in testa, Pellegrino e Klaebo dietro nel primo giro

SCI DI FONDO – Trova il terzo posto Pellegrino con un mezzo miracolo nel rettilineo finale. L’azzurro non è riuscito in salita a scalare posizioni e ci è riuscito nel finale. Si spera nel ripescaggio. Vince Klaebo davanti al sorprendente svedese Anger, terzo Pellegrino, quarto Northug

SCI DI FONDO – Al via nella seconda semifinale che si spera possa essere più lenta Golberg (Nor), Valnes (Nor), Ogden (Usa), Schoonmaker (Usa), Jouve (Fra), Evensen (Nor)

SLITTINO – La gara di Igls (Austria) della Coppa del Mondo di slittino femminile 2022-2023 va alla padrona di casa Madeleine Egle con il tempo di 1:19.188 con 216 millesimi sulla statunitense Emily Sweeney e 248 sulla tedesca Julia Taubitz. Quarta l’austriaca Hannah Prock a 386, quinta la tedesca Anna Berreiter a 406 assieme alla connazionale Merle Frabel. Settima la statunitense Ashley Farquharson davanti alla lettone Elina Ieva Vitola, quindi nona la statunitense Summer Britcher e decima la tedesca Dajana Eitberger. Le italiane: 11a Verena Hofer, 14a Andrea Voetter, 16 Marion Oberhofer davanti a Nina Zoeggeler

SCI DI FONDO – PELLEGRINO E’ IN FINALE! Miglior tempo di ripescaggio per l’azzurro che sfrutta una seconda batteria più lenta dominata dai norvegesi,. Vince Evensen davanti a un Golberg in rimonta. Ripescati Pellegrino e Taugboel

SCI DI FONDO – Prima finale della stagione per l’azzurro Pellegrino che stavolta ha sfruttato le sue doti di finisseur, riuscendo ad evitare l’eliminazione con un rettilineo finale magistrale

SCI DI FONDO – Tra poco il via della finale femminile con Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), MT. Weng (Nor), Ribom (Swe), Hagstroem (Swe), Carl (Ger)

SCI DI FONDO – ANCORA RIBOM! La svedese concede il bis dopo Ruka battendo la compagna di squadra Dahlqvist al primo podio stagionale dopo la caduta in Finlandia e ancora podio per Tiril Udnes Weng, terza. Diggins ci ha provato nella parte centrale, crollando poi nel finale e chiudendo quarta, poi Carl ed Hagstroem. Ancora una doppietta svedese

BIATHLON – Venti minuti al via della prima sprint femminile stagionale a Kontiolahti. Le sorelle Oeberg favorite, con Vittozzi che si vuole confermare e Wierer rispondere presente.

SCI DI FONDO – Tutto pronto per la finale maschile con Federico Pellegrino a caccia del podio! Al via Klaebo (Nor), Northug (Nor), Pellegrino (Ita), Anger (Swe), Golberg (Nor), Evensen (Nor)

BIATHLON – L’Italia si presenta al via con grandi ambizioni, soprattutto con una Lisa Vittozzi che sembra tornata e aver risolto i problemi del tanto sofferto poligono a terra. Quest’oggi potrebbe essere la prova del nove per provare a capire a cosa può ambire in questa stagione la sappadina, al via con il pettorale 3.

SCI DI FONDO – Pellegrino davanti alle spalle di Anger

SCI DI FONDO – Klaebo risale la china alla fine del primo giro, Pellegrino secondo alle spalle dello svedese

BIATHLON – Dorothea Wierer sarà di nuovo al cancelletto dopo aver saltato la staffetta dell’altro ieri per via di un malanno di stagione. Doro inevitabilmente non è al massimo della condizione e andrà in cerca dello zero al poligono per trovare un piazzamento di lusso, la fuoriclasse di Anterselva sarà in partenza con il numero 9.

SCI DI FONDO – E’ PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PELLEGRINOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!! SECONDO L’AZZURRO, PRIMO DEI “TERRESTRI” ALLE SPALLE DI KLAEBO, IMBATTIBILE!

BIATHLON – Squadra femminile azzurra che, oltre alle due fuoriclasse, vedrà al via anche Carrara (49), Comola (76) e Passler (84); tutte con l’obiettivo di entrare in zona punti.

SCI DI FONDO – Pellegrino ci ha provato a tenere testa a Klaebo che sul penultimo rettilineo ha preso la testa, impossibile resistergli. Pellegrino è riuscito a tenere a bada gli altri, regolando Northug, terzo e Anger, quarto, poi Golberg e Evensen

BIATHLON – Pettorale giallo per Hanna Oeberg, che su queste nevi ha già raccolto tre affermazioni complessive, tra cui la recente 15 km di mercoledì. La più grande delle sorelle Oeberg prenderà il via alle 14.02, con il numero 34; mentre la sorella minore Elvira scatterà più avanti con il pettorale 40.

SCI DI FONDO – Un’altra perla di Klaebo, anche su una pista le cui caratteristiche non gli si addicevano, anche dopo la piccola influenza che lo ha bloccato ieri e perla anche di Pellegrino che, tolto il “marziano” norvegese, è il più forte di tutti gli altri in tecnica libera. Terzo gradino del podio per il norvegese Northug. In questi due giorni di gare Pellegrino è l’unico non norvegese ad essere salito sul podio a Lillehammer

BIATHLON – Da tenere d’occhio per le zone alte della classifica, tra le altre, la norvegese Tandrevold (50), la tedesca Herrmann (17) e le francesi Anais Chevalier (20) e Julia Simon (22).

BIATHLON – Da tenere d’occhio per le zone alte della classifica, tra le altre, la norvegese Tandrevold (50), la tedesca Herrmann (17), le francesi Anais Chevalier (20) e Julia Simon (22) e la ceca Davidova (27).

BIATHLON – È partita la gara! La norvegese Knotten ha dato il via alla sprint di Kontiolahti!

BIATHLON – Con il pettorale 3 è subito in pista Lisa Vittozzi!

BIATHLON – Miglior tempo per l’azzurra al km 1.2, con 1″ di vantaggio sulla slovena Klemencic.

BIATHLON – E’ partita anche Dorothea Wierer! Intano al km 1.2 miglior tempo per meno di un secondo della svedese Magnusson.

BIATHLON – Guadagna su Knotten nel tratto in salita Vittozzi portando a 5″ il suo vantaggio.

BIATHLON – Voigt miglior tempo al primo intermedio, mentre Wierer transita in nona posizione a 5″. E’ il momento del primo poligono di Vittozzi!!

BIATHLON – Dopo l’errore in apertura la nuova Lisa limita i danni ed esce dal primo poligono con 4/5! Seconda posizione per l’azzurra dopo il tiro a terra a 20″ da Knotten (0).

BIATHLON – Al km 1.9 Wierer limita i danni e mantiene lo stesso ritardo del primo rilevamento cronometrico; Doro nei pressi del primo poligono.

BIATHLON – Hermann miglior tempo al km 1.2. ZERO DI WIERER CON UN GRANDE POLIGONO! L’azzurra transita davanti alla fotocellula con 2″ di vantaggio su Knotten.

BIATHLON – Trova lo zero anche Voigt al poligono a terra, perdendo però tanto tempo nello shooting time e inserendosi in quinta posizione a 6″.

BIATHLON – Tante atlete con lo zero nel primo poligono, con 6 atlete racchiuse in meno di 7″.

BIATHLON – Zero di Hermann a terra, che passa in testa di un incollatura rispetto a Dorothea, che perde un secondo da C. Chevalier al km 3.7.

BIATHLON – ZERO DI LISA VITTOZZI AL SECONDO POLIGONO! Disarmante la facilità con cui l’azzurra ha rilasciato i colpi, Lisa risponde comunque presente. Prima posizione con 32″ di vantaggio su Klemencic (2) dopo il poligono in piedi.

COMBINATA NORDICA – Comincia adesso la seconda Gundersen femminile del weekend a Lillehammer, con l’azzurra Annika Sieff che parte seconda dopo il segmento di salto e proverà a difendere un posto sul podio nello sci di fondo.

BIATHLON – Sbaglia C. Chevalier in piedi, 4/5 a terra per Simon. Intanto 10/10 per Lunder che si mette davanti a Vittozzi per 2″

BIATHLON – Wierer prende i primi 3, sbaglia il quarto e chiude con il 4/5. Gara in parallelo per le azzurre.

COMBINATA NORDICA – Sieff paga 57″ dalla leader norvegese Westvold Hansen, ma dovrà guardarsi le spalle da alcune temibili inseguitrici come Lisa Hirner, Nathalie Armbruster, Yuna Kasai e Ida Marie Hagen.

BIATHLON – Wierer esce dal secondo poligono con 8″ di ritardo da Lunder e 6″ da Vittozzi. 9/10 anche per Voigt che sarà vicina alle azzurre.

BIATHLON – Miglior tempo di 6 decimi per Hanna Oeberg al km 1.9. Intanto al primo poligono c’è lo 0 di Davidova.

BIATHLON – Ai 6.2 km Vittozzi guadagna poco su Lunder, Wierer invece perde.

COMBINATA NORDICA – Dopo 900 metri Westvold Hansen guida la gara con 52″ di margine sul tandem Hirner-Sieff e 1’18” sulla coppia formata da Armbruster e Yuna Kasai. Sesta in rimonta Hagen a 1’39”.

BIATHLON – Hermann 4/5 in piedi, si piazza in quarta posizione con 11″ di ritardo da Vittozzi.

COMBINATA NORDICA – Sieff tiene il passo di Hirner e dopo 1800 metri paga 57″ dalla leader Westvold Hansen, ma si avvicinano leggermente le inseguitrici Yuna Kasai e Armbruster.

BIATHLON – Arriva l’errore sull’ultimo bersaglio di Hanna Oeberg nel poligono a terra! Tredicesima posizione per la svedese con 14″ di ritardo.

BIATHLON – Vittozzi chiude momentaneamente la gara al comando! Lunder perde molto nell’ultimo giro e finisce seconda a 8″ dall’azzurra.

BIATHLON – Arriva Wierer al traguardo che si colloca in terza posizione provvisoria a 17″ da Vittozzi. Al primo poligono arriva E. Oeberg con il miglior tempo.

COMBINATA NORDICA – A metà gara, dopo 2500 metri, Sieff è sempre in scia a Hirner in terza posizione con un distacco di 1’09” dalla vetta e con un vantaggio di 16″ sul tandem Yuna Kasai-Armbruster.

BIATHLON – Sbaglia il quinto anche la sorella minore delle Oeberg! Davidova al secondo poligono per lo 0.

BIATHLON – E’ una gara ad eliminazione! Doppio errore in piedi per la ceca, intanto la tesca Voigt all’arrivo è alle spalle di entrambe le italiane.

COMBINATA NORDICA – Hagen nel frattempo ha raggiunto Yuna Kasai e Armbruster, lanciandosi adesso all’inseguimento della coppia Sieff-Hirner con un passo strepitoso.

BIATHLON – Hermann non recupera su Vittozzi, sarà alle spalle di Lisa e si giocherà la posizione con Wierer.

COMBINATA NORDICA – Annika Sieff purtroppo si stacca nel tratto più duro della pista da Hirner e deve gestire un margine di 14″ negli ultimi 1600 metri sul terzetto composto da Hagen, Yuna Kasai e Armbruster.

BIATHLON – Hauser trova il 10/10 e si porta in prima posizione dopo due poligoni! 17″ di vantaggio su Vittozzi.

COMBINATA NORDICA – Sieff tiene duro, anche grazie alla discesa, e conserva ancora 7″ di margine su Hagen e Armbruster a 700 metri dal traguardo!

BIATHLON – Doppio errore per Hanna Oeberg in piedi che butta via la gara con dei tempi di rilascio scellerati. Mentre c’è lo zero di Tandervold a terra.

BIATHLON – Hauser guadagna nel tratto duro su Vittozzi. Arriva Davidova (2) al traguardo in decima posizione.

BIATHLON – Doppio errore in piedi per E. Oeberg! 25ma posizione per la svedese a 56″, vediamo cosa combinerà nell’ultimo giro.

COMBINATA NORDICA – Westvold Hansen vince la seconda gara stagionale a Lillehammer, con la Norvegia che completa la doppietta grazie ad una rimonta strepitosa di Ida Marie Hagen negli ultimi 500 metri. Terza Hirner che brucia Armbruster in volata, quinto posto per Annika Sieff.

BIATHLON – Hauser (0) arriva al traguardo con 17″ di vantaggio su Vittozzi (1), terza posizione per la canadese Lunder (0). Wierer (1) scala in quinta posizione a 35″ dalla testa.

COMBINATA NORDICA – Annika Sieff ha fatto molta fatica nel finale, riuscendo comunque a difendere la quinta piazza per un’incollatura sulla giapponese Yuna Kasai. Buona gara di Veronica Gianmoena, 11ma al traguardo dopo il 13° posto nel segmento di salto.

BIATHLON – Carrara con il 4/5 a terra, si appresta ad arrivare al secondo poligono.

SLITTINO – Terminata la prima run del doppio maschile in Coppa del Mondo ad Igls. Al comando troviamo due coppie austriache: Steu/Koller guidano in 39.387 davanti ai connazionali Gatt/Schopf, sorprendentemente secondi a 83 millesimi. Poi i tedeschi: Eggert/Benecken terzi a 117 millesimi, Wendl/Arlt quarti a 120 millesimi. I migliori azzurri sono Nagler/Malleier a 138 millesimi, sesti e ancora in lotta per il podio. Più distanti Rieder/Kainzwaldner e Rieder/Rastner decimi e undicesimi.

BIATHLON – 41ma piazza per Carrara a 1’38” dalla testa dopo due poligoni, con l’azzurra che chiude con un complessivo 7/10. Intanto sbaglia in piedi anche Tandrevold e a un giro dalla fine ha 5″ da recuperare a Vittozzi.

BIATHLON – Ultimo giro spropositato di E. Oeberg (3), che chiude in nona posizione a a 40″ da Hauser. La sorella maggiore Hanna (3) è attualmente 14ma a 50″.

BIATHLON – Tandrevold in difficoltà nell’ultimo giro perde da Vittozzi! Weidl con una velocità supersonica di rilascio dei colpi si piazza in terza posizione con 2″ su Vittozzi; la tedesca però è destinata a perdere nell’ultima tornata.

BIATHLON – Miglior tempo per Stina Nilsson al km 1.9! Zero a terra Comola in 30ma posizione al km 3.7 staccata di 27″ dalla testa.

BIATHLON – Un errore per Nilsson al poligono a terra. All’arrivo la svedese Persson (0) si inserisce in terza posizione, Tandrevold (1) in quinta e la tedesca Scnheider (1) in settima. Completano la top-10 Wierer (1) e Voigt (1).

BIATHLON – 5/5 a terra per Passler. Al traguardo in testa Hauser (0), seconda Vittozzi (1) e terza Persson (0). Lisa in questo momento potrebbe essere pettorale giallo.

BIATHLON – Weild perde parecchio nell’ultimo giro ma si piazza davanti a Tandrevold in quinta posizione a 2″ dal podio. Non sembra esserci nessuna in grado di impensierire la seconda posizione di Lisa.

BIATHLON – 4/5 per Comola in piedi che chiude questa gara con il 90%, 38ma piazza per lei dopo due poligoni a 1’04”.

BIATHLON – Passler è transitata al km 4.4 con 34″ di ritardo! Grande gara per l’azzurra fino ad adesso.

BIATHLON – ZERO DI PASSLER IN PIEDI! 10/10 PER L’AZZURRA CHE E’ IN SETTIMA POSIZIONE A 23″ DOPO DUE POLIGONI!!!!!!

BIATHLON – Tiene bene Rebecca! 30″ di ritardo e undicesima posizione al km 6.2. All’arrivo Comola in 40ma posizione staccata di 1’30”.

BIATHLON – Carrara attualmente è 48ma (3), per lei sarebbe importante riuscire a qualificarsi per la gara ad inseguimento. Passler in lotta per la top-20 transita con un distacco dalla testa di 42″.

BIATHLON – Passler (0) batte H. Oeberg ed è 17ma al traguardo! SUPER GARA DELLA GIOVANE AZZURRA!

BIATHLON – Non ci sono altre atlete con pettorali alti in grado di impensierire le prime classificate.

BIATHLON – LISA VITTOZZI CENTRA IL SECONDO PODIO INDIVIDUALE STAGIONALE IN DUE GARE! Grande prestazione di un talento cristallino che si era perso e si sta ritrovando. Un patrimonio incredibile per lo sport azzurro verso le Olimpiadi italiane del 2026!

BIATHLON – La gara viene vinta dall’austriaca Hauser (0), in seconda posizione a 17″ l’azzurra Vittozzi e in terza posizione la svedese Persson (0), a +24″.

BIATHLON – Quarta posizione a 1″ dal podio la canadese Lunder, quinta piazza per la tedesca Weidel (0) a sua volta con un distacco di poco superiore ai 2″ dal podio. A 31″ in sesta posizione pari merito Hermann (1) e la norvegese Tandrevold (1), ottava in classifica un’altra tedesca, Scneider (1); infine a chiudere la top-10 Dorothea Wierer (1), nona a 35″, e la norvegese Lien (1) a 38″.

BIATHLON – Per quanto riguarda i colori azzurri ci sono altre due bellissime notizie: LISA VITTOZZI PETTORALE GIALLO e grande gara di Rebecca Passler, che trova i suoi primi punti in Coppa del Mondo.

BIATHLON – Diciassettesima piazza per Passler (0), con l’Italia che qualifica tutte e 5 le atlete per l’inseguimento di domani! Oltre alle tre già citate, 44ma posizione per Comola (1) e 53ma per Carrara (3). La nazionale azzurra femminile di biathlon risponde presente con una grandissima prestazione di squadra!

BIATHLON – Come detto la classifica generale di Coppa del Mondo parla azzurro! Lisa Vittozzi è la nuova leader con 135 punti, venti di vantaggio su Tandrevold, seconda; terza la svedese H.Oeberg con 113. Ventunesima posizione per Dorothea Wierer a -100 da Lisa.

BIATHLON – Per il biathlon in questo sabato 3 dicembre è tutto! Appuntamento a domani per i due inseguimenti, alle 12.15 quello maschile e alle 14.15 quello femminile!

COMBINATA NORDICA – Jens Luraas Oftebro sfrutta al meglio la prima posizione provvisoria dopo il salto e batte Jarl Magnus Riiber (2° dopo i 10 km di sci di fondo) nella prima Gundersen di Lillehammer. Completa il podio il tedesco Vinzenz Geiger, rimontando dalla 18ma piazza. Unico azzurro in zona punti Samuel Costa, 27°.

COMBINATA NORDICA – Fuori dalla top30 gli altri italiani in gara: 32° Alessandro Pittin, 35° Raffaele Buzzi e 36° Aaron Kostner.

BIATHLON – L’individuale maschile della tappa di IBU Cup di Idre (Svezia) ha sorriso alla Norvegia: doppietta Stoemsheim/Andersen, con il vincitore autore di un errore nella prima serie a terra, a precedere di 7.0 il connazionale, con un bersaglio mancato nel quarto poligono. A completare il podio il tedesco Fratzscher, autore dello zero con 17.4 di vantaggio. In casa Italia, il miglior piazzamento è stato di Fauner, con tre errori tutti nell’ultimo poligono, in ventesima piazza a 3:54.6. Molinari ha terminato in 28ma posizione a 4:53.4 (0+0+0+2), Christille in 32ma posizione a 5:00.7 (1+0+0+1) e Leonesio in 33ma a 5:02.2 (0+1+0+1).

SLITTINO – Austria devastante in quel di Igls nel doppio maschile di Coppa del mondo. È addirittura tripletta per il Paese di casa: vincono i sorprendenti Gatt/Schoepf davanti a Steu/Koller e ai rimontanti Mueller/Frauscher. Quarti e quinti i tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Artl. In casa Italia i migliori sono Nagler/Malleier, settimi, mentre Rieder/Kainzwaldner chiudono decimi davanti a Rieder/Rastner.

SPEED SKATING – Si apre oggi a Seinäjoki, in Finlandia, la seconda tappa della stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo Junior di speed skating: nella prima giornata di gare l’Italia sale sul podio nei 1000 metri femminili con Serena Pergher, la quale bissa il terzo posto ottenuto la scorsa settimana sempre sulla pista Jääurheilukeskus. Nei 1000 metri femminili affermazione della sudcoreana Hyunseo Chung, prima in 1:22.85, che supera la kazaka Alina Dauranova, seconda in 1:23.39, a 0.54, e l’azzurra Serena Pergher, terza in 1:23.44, a 0.59. Decima Giorgia Aiello in 1:25.88, a 3.03, 31ma Giorgia Fusetto in 1:29.99, a 7.14. Nei 1000 metri maschili doppietta neerlandese con Tim Prins primo in 1:13.03 davanti a Jenning de Boo, secondo in 1:14.16 (+1.13), mentre completa il podio il kazako Nikita Vazhenin, terzo in 1:14.29 (+1.26). Gli italiani: 28° Mattia Bernabè in 1:19.69 (+6.66), 33° Giosué Neve in 1:20.50 (+7.47), 37° Gianluca Bernardi in 1:21.79 (+8.76). Nei 3000 metri femminili altra doppietta neerlandese con Jade Groenewoud prima in 4:28.33 davanti a Sophie Kraaijeveld, seconda in 4:36.51 (+8.18), mentre completa il podio la cinese Aoyu Chen, terza in 4:37.82 (+9.49). Così le italiane: 16ma Giorgia Aiello in 4:58.96 (+30.63), 21ma Maybritt Vigl in 5:07.49 (+39.16). Nei 3000 metri maschili vince il neerlandese Stijn Van De Bunt in 3:59.12, abile a precedere il norvegese Emil Pedersen Matre, secondo in 4:02.63 (+3.51), e lo spagnolo Manuel Taibo, terzo in 4:05.40 (+6.28). Gli azzurri: 16° Giacomo Zampedri in 4:15.98 (+16.86), 21° Gianluca Bernardi in 4:28.49 (+29.37).

SCI FREESTYLE – L’australiana Jakara Anthony ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di moguls andata in scena sulle nevi di Ruka (Finlandia). L’oceanica ha trionfato con il punteggio di 81.69, surclassando la giapponese Anri Kawamura (78.33) e la francese Perrine Laffont (78.33).

SCI FREESTYLE – Mikael Kingsbury ha vinto la tappa della Coppa del Mondo andata in scena a Ruka. Il canadese si è imposto con uno schiacciante 84.50, lasciandosi abbondantemente alle spalle il giapponese Ikuma Horishima (80.48) e l’australiano Matt Graham (80.12).