LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 63-92, Serie A basket in DIRETTA: Milano espugna nettamente il PalaSerradimigni, Luwawu-Cabarrot protagonista assoluto

20:00 Match rimasto in equilibrio per un solo quarto (20-22), con Milano che ha alzato i giri del proprio motore nel secondo quarto prendendo il largo nella ripresa dove la Dinamo non è riuscita a segnare per ben tre minuti (0-13). L’Olimpia tocca anche il +41 (29-70), con il Banco di Sardegna che limita parzialmente i danni nella frazione conclusiva chiudendo a -29. Luwawu-Cabarrot trascina i suoi con 21 punti, insieme ai 16 equamente divisi tra Baron e Davies. Per i sardi, invece, 15 punti di Bendzius e 12 di Robinson.

Finisce qui: l’Olimpia Milano espugna nettamente il PalaSerradimigni battendo la Dinamo Sassari per 63-92!

63-92 Appoggio di Stephens, la Dinamo torna sotto la quota dei trenta punti di svantaggio!

61-92 Piazzato di Robinson, per il -31 Sassari!

59-92 Penetrazione di Dowe!

57-92 Schiacciata di Chris Dowe!

55-92 Tripla di Tommaso Baldasso!

55-89 Due punti frontali di Davide Alviti, +34 Milano quando si entra negli ultimi quattro minuti del match!

55-87 Liberi segnati anche per Biligha!

55-85 Bomba di Kruslin per il -30 Sassari!

52-85 Schiacciata di Stephens.

50-85 Risponde Robinson dalla lunetta.

48-85 2/2 anche per Luwawu-Cabarrot, che diventa il top scorer di Milano con 21 punti!

48-83 Baron segna il libero.

Fallo tecnico fischiato a Sassari!

48-82 Altro canestro di Bendzius, che sale a quota 15 punti!

Inizia l’ultimo quarto!

Va in archivio anche il terzo quarto: l’Olimpia Milano conduce agevolmente per 46-82 al PalaSerradimigni!

46-82 Canestro sulla sirena di Bendzius!

44-82 Penetrazione di Robinson!

42-82 Baron in lunetta: altro +40 Milano!

42-80 Kruslin da tre sfruttando la tabella: la Dinamo prova a rendere meno pesante il passivo!

39-80 2/2 anche per Mitrou-Long a cronometro fermo.

39-78 Tripla di Bendzius, che sale a quota 11 punti segnati!

36-78 Bomba di Devon Hall indisturbato dall’angolo!

36-75 2/2 per Billy Baron a cronometro fermo, nuovo +41 Milano!

36-73 Piazzato di Dowe da due, la Dinamo torna sotto i quaranta punti di margine: Messina chiama time-out!

34-73 Altro giro perfetto ai liberi per Dowe, Sassari si aggrappa ai liberi.

32-73 Bomba di Billy Baron, per il nuovo +41 Milano!

32-70 1/2 per Dowe in lunetta.

31-70 Diop col fallo: la Dinamo gioca con l’orgoglio! Il centro di formazione italiana non segna però il libero aggiuntivo.

29-70 Luwawu-Cabarrot perfetto ai liberi: Milano sfonda il muro dei quaranta punti di vantaggio!

29-68 Mitrou-Long glaciale a cronometro fermo: 2/2 e +39 Milano!

29-66 Libero aggiuntivo a segno per il numero zero Olimpia!

29-65 Davies col fallo!

29-63 Bendzius da tre sblocca il punteggio per il Banco di Sardegna: primi tre punti del terzo quarto!

26-63 Bomba di Davies, con Sassari che è ancora a bocca asciutta in questa ripresa: 0-13 dopo 3′!

26-60 1/2 ai liberi per l’ex Barcellona, Milano sfonda anche quota trenta punti di margine e tocca il +34!

26-59 Davies fa 2/2 in lunetta, possesso EA7 Emporio Armani!

Fallo antisportivo fischiato a Gerald Robinson!

26-57 Luwawu-Cabarrot da due, con il francese che sale a quota 14 punti!

26-54 Hines col fallo! Il centro statunitense fallisce però il libero aggiuntivo.

26-52 Luwawu-Cabarrot da due segna i primi punti della ripresa!

Inizia il terzo quarto!

Squadre pronte sul parquet per l’avvio della ripresa. Si riparte dal punteggio di 26-50 in favore dell’Olimpia Milano!

19:10 Doppia cifra per Brandon Davies e (10 punti) e 9 per Melli tra i meneghini, che viaggiano a percentuali elevate da ogni posizione (72% da due, 56% da tre e 100% ai liberi). Il Banco di Sardegna fatica a rimanere in scia ai Campioni d’Italia, con il solo Jamal Jones che risulta essere il migliore dei suoi fin qui con 9 punti a referto.

Si chiude qui il secondo quarto: l’Olimpia Milano conduce agevolmente per 24-50 grazie ad un parziale interno da 4-28!

26-50 Billy Baron sulla sirena!

Fallo tecnico fischiato a Nicolò Melli!

26-48 Davies perfetto in lunetta: 2/2 e +22!

26-46 Bomba di Billy Baron, con Milano che tocca il +20 e non si vuole più fermare!

26-43 2/2 per Melli a cronometro fermo!

26-41 Schiacciata a rimorchio di Luwawu-Cabarrot su assist di Melli, +15 Olimpia quando mancano tre minuti al termine del primo tempo!

26-39 Jump-shot di Brandon Davies, Milano alza i giri del proprio motore!

26-37 A segno il libero aggiuntivo per il Capitano dell’EA7 Emporio Armani!

Time-out di Coach Piero Bucchi, per provare a fermare l’emorragia.

24-36 Melli in contropiede col fallo! Primo vantaggio in doppia cifra per i Campioni d’Italia!

26-34 Bomba dell’ex playmaker dello Zenit San Pietroburgo!

26-31 Robinson da due, -5 Sassari!

24-31 Piazzato di Billy Baron, per il nuovo massimo vantaggio di Milano a +7!

24-29 Appoggio al canestro di Brandon Davies, torna a segnare l’Olimpia!

24-27 Robinson alza la parabola, -3 Dinamo e time-out di coach Ettore Messina!

22-27 2/2 ai liberi per Gerald Robinson, con Sassari che accorcia a -5!

20-27 Tripla di Tommaso Baldasso! Time-out di coach Piero Bucchi.

20-24 2/2 per Kyle Hines in lunetta, +4 Milano!

Inizia il secondo quarto!

Va in archivio il primo quarto: dopo 10′ l’Olimpia Milano conduce per 20-22!

20-22 Risponde subito Jones con la stessa moneta, -2 Dinamo!

17-22 Bomba dall’angolo di Mitrou-Long, +5 Milano!

17-19 2/2 anche per Dowe, -2 Sassari!

15-19 2/2 per Bendzius in lunetta, la Dinamo accorcia ancora!

13-19 Semi-gancio di Ricci, risponde subito Milano!

13-17 Dowe da due, che ritorna quest’oggi dopo il lungo infortunio!

11-17 Altro canestro per il francese ex NBA, con l’EA7 Emporio Armani che mantiene due possessi pieni di vantaggio sugli avversari!

11-15 Tripla del neo-acquisto Olimpia, +4 a metà primo quarto!

11-12 Bomba di Bendiuz, che accorcia per i sardi a -1!

8-12 Luwawu-Cabarrot da due, +4 per i meneghini!

8-10 Schiacciata di Stephens per Sassari!

6-10 Penetrazione di Davies, Milano reagisce!

6-8 Il numero 0 del Banco di Sardegna è inarrestabile: altro canestro e -2!

4-8 Piazzato di Jamal Jones, con la Dinamo che rimane a contatto!

2-8 2/2 per Melli in lunetta, l’EA7 Emporio Armani prova un mini-allungo!

2-6 Palleggio, arresto e tiro di Devon Hall: +4 Milano!

2-4 Jones va fin in fondo, primo canestro anche per la Dinamo!

0-4 Appoggio di Melli, partenza micidiale dei Campioni d’Italia!

0-2 Davies aiutato dal ferro, primi due punti per l’Olimpia!

Tutto è pronto per l’avvio della sfida. Buona partita a tutti!

18:05 Questi i quintetti scelti dai due allenatori per l’inizio del match: Robinson, Kruslin, Jones, Stephens, Bendzius (Dinamo Sassari); Mitrou-Long, Luwawu-Cbarrot, Melli, Hall, Davies (Olimpia Milano)

18:00 Prova a riscattarsi di fronte al proprio pubblico la Dinamo Sassari, che nell’ultimo turno ha perso per 81-75 contro una sorprendente Carpegna Prosciutto Pesaro. I sardi sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima fase della Basketball Champions League, con una vittoria in cinque turni del gruppo G. In Campionato, invece, il Banco di Sardegna ha un record di 3-5 dopo otto giornate. Le due squadre sono già in campo per il riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra poco meno di dieci minuti.

17:50 L’EA7 Emporio Armani prova a rimanere in scia alla Virtus Bologna in Campionato, con i meneghini che hanno all’attivo sette vittorie ed un solo ko finora (mentre le V-nere sono ancora imbattute). Al tempo stesso i Campioni d’Italia in carica provano a riscattare le delusioni europee, con la squadra di Ettore Messina che ha inanellato un filotto di sette sconfitte consecutive in Eurolega.

Buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta LIVE di Dinamo Sassari-Olimpia Milano, match valevole per la nona giornata della Serie A 2022-2023 di basket!

Buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Dinamo Sassari-Olimpia Milano, nona giornata di Serie A di basket!

I Campioni d’Italia provano a rimanere in scia alla Virtus Bologna dopo sette vittorie ed un solo ko rimediati negli otto turni fin qui disputati, cercando al tempo stesso di risollevare il morale dopo la settima sconfitta in fila in Eurolega contro il Baskonia di giovedì sera. Coach Ettore Messina darà sicuramente spazio agli Azzurri Melli, Ricci e Biligha, che si alterneranno con gli statunitensi Hall, Baron e Hines.

Cerca il pronto riscatto il Banco di Sardegna, uscito battuto per 81-75 dalla sorpresa Pesaro. Per gli uomini di coach Piero Bucchi decimo posto in graduatoria con 3-5 di score dopo otto giornate di Campionato, con Sassari che è ancora in corsa per il passaggio del turno nella Basketball Champions League.

Palla a due che verrà alzata al PalaSerradimigni di Sassari alle ore 18:10, con il match che sarà trasmesso in chiaro sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e, per gli abbonati, su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà invece affidata a Discovery+, DAZN ed Eleven Sports. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di Dinamo Sassari-Olimpia Milano!

