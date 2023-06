LIVE Civitanova-Tours 3-0, Champions League volley 2022 in DIRETTA: la Lube domina e certifica la leadership nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.19 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

20.18 Vittoria sul velluto per la Lube Civitanova di Gianlorenzo Blengini che supera i francesi di Tours e trova la quarta vittoria su quattro in Champions League certificando così la leadership della Pool C.

25-17 Bottolo mette giù l’ultimo pallone del match.

24-17 Errore al servizio Lube.

24-16 La pipe di Bottolo, arrivano otto match-point per Civitanova.

23-16 Errore al servizio Lube.

23-15 Chinenyeze a segno sulla free-ball.

22-15 C’è solo la squadra di Blengini in campo, -3.

21-15 Zaytsev continua a martellare.

20-15 Zaytsev trova il mani out del muro.

19-15 Lunga la parallela di Nikolov.

19-14 Diagonale profonda di Nikolov.

18-14 Invasione di Zaytsev.

18-13 Diagonale stretta di Nikolov.

17-13 Errore al servizio Tours.

16-13 Attacco di Palonsky.

16-12 La diagonale di Zaytsev, +4 Lube.

15-12 Palleggio di seconda di De Cecco.

14-12 La parallela di Palonsky.

14-11 Errore al servizio Tours.

13-11 Drame Neto interrompe il parziale di Civitanova.

13-10 Spara in rete Drame Neto, +3 Lube, time out Tours.

12-10 Sbaglia anche Tours.

11-10 Errore al servizio Lube.

11-9 C’è il tocco del muro sulla parallela di Zaytsev.

10-9 Joao Rafael torna a mettere giù il pallone.

10-8 La pipe di Yant.

9-8 Errore al servizio Lube.

9-7 ZAYTSEEEEEEEEEEVVVVVV MUROOOOOOOOOO!!!!!!!!

8-7 Errore al servizio Tours.

7-7 Drame Neto trova le mani del muro.

7-6 La diagonale di Palonsky.

7-5 Diagonale stretta di Zaytsev.

6-5 Drame Neto da seconda linea.

6-4 Pallonetto di Yant.

5-4 Errore al servizio Civitanova.

5-3 Drame Neto va out con la parallela, +2 Lube.

4-3 Magia di De Cecco ad una mano per Chinenyeze.

3-3 Errore al servizio Tours.

2-3 Bordata di Drame Neto in parallela.

2-2 DE CECCOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOO!

1-2 Zaytsev trova il primo punto della Lube nel set.

0-2 Ace di Teryomenko.

0-1 Errore al servizio Lube.

19.54 Inizia il terzo set.

19.51 Secondo set completamente dominato dalla squadra di Gianlorenzo Blengini con Nikolov e Zaytsev sugli scudi.

25-13 Errore al servizio Tours, la Lube si porta sul 2-0.

24-13 Sbaglia Garcia.

24-12 Errore al servizio Tours, ci sono 12 set-point per la Lube.

23-12 Buona difesa del Tours poi arriva la diagonale di Drame Neto.

23-11 Pestata di Zaytsev.

23-10 Derouillon trova il secondo punto della sua partita.

23-9 Ancora lo “Zar”.

22-9 Zaytsev con la parallela.

21-9 Nikolov trova il mani out del muro.

20-9 Stavolta va a segno Derouillon.

20-8 Non c’è il tocco del muro sull’attacco in parallela di Derouillon.

19-8 Primo tempo di Chinenyeze.

18-8 Altro ace di Ivan Zaytsev, la Lube ipoteca il secondo set.

17-8 Errore di Drame Neto.

16-8 ACEEEEEEEE DI ZAYYYYTSEEEEEEVVVVVVVVVVVVV!!!!!!!!!!

15-8 ZAYTSEV MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

14-8 Errore al servizio Lube.

14-7 Nikolov trova le mani del muro.

13-7 Prosegue il break della Lube che scappa a +6. Time out Tours.

12-7 Invasione di Joao Rafael.

11-7 Errore al servizio Tours.

10-7 Drame Neto riesce ad insaccare la sua diagonale.

10-6 Anzani riporta la Lube sul +4.

9-6 Leandro trova il mani out del muro con il pallone che cade di poco oltre la linea.

9-5 YAAAAANNNNNNNTTTTTTTTTT MUROOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!

8-5 Diagonale di Palonsky.

8-4 Primo tempo di Chinenyeze.

7-4 Zaytsev non trova il campo con la diagonale.

7-3 Yant trova il mani out del muro.

6-3 Ancora Nikolov, allunga la squadra di Blengini, time out Tours.

5-3 ACE DI NIKOLOV! +2 Lube.

4-3 Pasticcia in ricezione Tours.

3-3 La parallela di Ivan Zaytsev.

2-3 Doppio tocco di Chinenyeze.

2-2 Parallela profonda di Nikolov.

1-2 Diagonale corta di Nikolov.

0-2 Il 5 di Tours trova anche l’ace.

0-1 Primo tempo di Leandro Nascimento.

19.30 Inizia il secondo set.

19.28 La Lube Civitanova controlla e conquista il primo set di questo match.

25-23 Lo “Zar” si riscatta mettendo la firma sul punto che chiude il primo set.

24-23 E’ un festival dell’errore al servizio ora, sbaglia anche Zaytsev.

24-22 Sbaglia nuovamente Tours, ci sono due set-point per la Lube.

23-22 Errore al servizio Lube.

Time out che arriva dalla panchina della compagine francese.

23-21 Altro errore al servizio Tours che regala a Civitanova un nuovo +2.

22-21 Murato Nikolov, Tours a -1. Blengini spende il suo secondo time out.

22-20 Sbaglia anche Civitanova.

22-19 Errore al servizio Tours, la Lube trova il cambio palla.

21-19 Palonsky trova il mani out del muro, -2 Tours, time out Blengini.

21-18 Leandro Nascimento trova il primo punto della sua partita.

21-17 Pallonetto morbido di Yant.

20-17 Sbaglia anche la Lube.

20-16 Errore al servizio Tours.

19-16 Parkinson trova il mani out.

19-15 Primo tempo di Chinenyeze.

18-15 Errore al servizio Lube.

18-14 Pallonetto spinto di Zaytsev, la Lube mantiene il +4.

17-14 La parallela di Drame Neto da seconda linea.

17-13 Sbaglia anche Tours.

16-13 Errore al servizio Lube.

16-12 La pipe di Nikolov.

15-12 La diagonale di Palonsky.

15-11 ANZANIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!

14-11 La Lube torna da Yant.

13-11 Palonsky trova il mani out del muro.

13-10 ANZANIIIIIIII!!!!! MUROOOOOOO!!!!!!!! Time out Tours.

12-10 Ancora Yant! +2 Lube.

11-10 Yant con la diagonale.

10-10 Drame Neto trova il mai out del muro.

10-9 Errore al servizio Tours.

9-9 Parkinson trova il mani out del muro.

9-8 Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Joao Rafael.

8-8 Bagher di De Cecco per il primo attacco con punto di Nikolov.

7-8 Parkinson chiude su una palla vagante.

7-7 Coric di seconda intenzione.

7-6 Errore al servizio Tours.

6-6 Palonsky trova il mani out del muro.

6-5 Sbaglia anche Tours.

5-5 Errore Lube al servizio.

5-4 La parallela di Zaytsev.

4-4 Attacco di Drame Neto.

4-3 Yant trova il mani out del muro.

3-3 Pallonetto di Yant.

2-3 Parkinson giganteggia al centro.

2-2 La parallela di Zaytsev.

1-2 Ace di Coric.

1-1 Primo tempo di Parkinson.

1-0 Balaso innesca Chinenyeze che firma il primo punto della serata.

SI COMINCIA!

18.55 Presentazione delle squadre.

18.50 Dieci minuti al primo pallone del match che metterà di fronte prima e seconda del girone:

