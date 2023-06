LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand-Bornand in DIRETTA: podio tutto norvegese! Vince Laegreid su Christiansen e J. Boe. 9° uno strepitoso Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:11 La DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito e appuntamento a tra poco con la gara femminile!

13:09 Nella classifica di specialità pettorale rosso per J. Boe a pari merito con Laegreid con 240 punti, terzo Jacquelin con 131. Domani ci sarà l’ultima gara dell’anno solare per i maschi, mentre alle 14.15 scatterà l’inseguimento femminile.

13:07 Mantiene il pettorale giallo di leader della generale Johannes Boe, che comanda con 539 punti. Secondo Laegreid a 490 che rosicchia qualcosa, terza piazza per il francese Jacquelin molto staccato con 292. 21° Giacomel.

13:05 Nona posizione finale per uno straordinario Giacomel, che sta andando fortissimo sugli sci. 17/20 per il trentino, che si qualifica ampiamente per la mass start di domani dove può recitare un ruolo da grande protagonista.

13:03 Gara estremamente difficile e selettiva su una pista completamente ghiacciata. Sofferenza atroce per J. Boe sugli sci, che probabilmente ha sbagliato la scelta dei materiali. Uno strepitoso Christiansen spreca tutto all’ultimo poligono, quando commette due errori e subisce il sorpasso del glaciale Laegreid.

13:01 Chiude 56° a oltre 6 minuti e 30 secondi Daniele Fauner, con 5 errori totali.

12:59 Completano la top 10 lo svedese Samuelsson, sesto a 1’03, i francesi Fillon Maillet, settimo a 1’10”, e Guigonnat, ottavo a 1’13”; infine decimo l’ucraino Pryma a 1’21”.

12:57 Nono Tommaso Giacomel (3)!!! Terza top-10 in carriera per il trentino che sparando con il 95% domani può veramente togliersi una grandissima soddisfazione.

12:56 Quarto il francese Claude, quinto il norvegese Andersen. Ci sono 4 norvegesi nelle prime 5 posizioni!

12:55 VINCE LAEGREID!!! Seconda posizione per Christiansen a 25″, terzo J. Boe a 35″ che rimane sul podio ma ferma la striscia di vittorie consecutive a 5.

12:54 Giacomel è in lotta con Guigonnat e Pryma per la top-10, con tre errori l’azzurro sta disputando un’altra gara strepitosa. Mentre Johannes Boe non sembra riuscire a tenersi in equilibrio sugli sci!

12:52 Christiansen recupera i 10″ di distacco su J. Boe e lo stacca! Incredibile quello che sta succedendo quest’oggi a J. Boe, che aveva la possibilità di riscrivere la storia.

12:51 Zero per Fillon Maillet e Andersen, sbagliano tutti gli altri compreso Giacomel che esce con il 4/5.

12:50 DOPPIO ERRORE PER CHRISTIANSEN!!! ZERO DI LAEGREID CHE VA A VINCERE LA GARA!!! Zero anche per J. Boe, podio che sarà tutto norvegese visto l’errore del francese Claude.

12:49 Ultimo poligono.

12:48 Dopo il terzo poligono Guacomel 13° non lontano dalla top-10, altro doppio errore per Fauner che sprofonda in 57esima posizione.

12:47 Sta facendo il vuoto Christiansen, che al 8.2km ha 15″ di vantaggio su Legreid e 40″ su J. Boe. Pazzesco quello che sta facendo il norvegese in testa.

12:45 Diversi errori, purtroppo Giacomel sbaglia sull’ultimo dopo un giro mastodontico sugli sci. All’uscita del terzo poligono Christiansen 1° con 22 su Legreid e 18″ su Johannes Boe.

12:43 Sbaglia Laegreid, 4/5 per lui! ZERO DI CHRISTIANSEN CHE STA COMPIENDO UNA GRANDE IMPRESA! Un errore per Boe e Claude.

12:42 Terzo poligono, con Christiansen che si sta riportando su Johannes Boe.

12:41 Ai 5.7km Laegreid guadagna tre secondi su Johannes Boe, che evidentemente non è al massimo della condizione. Christiansen terzo a 27″, Giacomel guadagna un paio di posizioni rispetto all’uscita del poligono.

12:39 Giacomel 16° a 1’39” dalla vetta dopo il giro di penalità, Fauner 3/5 al secondo poligono.

12:38 5/5 Christiansen a 34″ dalla vetta. Un errore per Giacomel; zero per Fillon Maillet, Samuesson e Jacquelin.

12:38 Zero rapido di Laegreid che riparte subito! Pulito anche Boe che esce con 6″ di ritardo sul compagno.

12:36 Giro incredibile per Giacomel, che si sta portando su Fillon Maillet. Secondo poligono.

12:35 Senza errori anche Fauner, 45° dopo il primo poligono. Christiansen recupera 13″ sulla testa al 4.0km, scatenato anche Giacomel che si porta in settima posizione senza perdere da Laegreid.

12:34 ZERO PER TOMMASO GIACOMEL! L’azzurro è in dodicesima posizione a 1’18” in compagnia del norvegese Andersen.

12:33 4/5 per Doll e 3/5 per Ponsiluoma, zero di Christiansen che si porta in quarta posizione dietro Lapshin a 47″ dalla vetta.

12:31 Sbaglia l’ultimo Johannes Boe! Zero di Laegreid, i due norvegesi sono praticamente insieme!

12:29 Primo poligono.

12:28 Invariato il distacco al 1.5km tra i primi due, PARTENZA A RAZZO DI GIACOMEL CHE GUADAGNA 4 POSIZIONI.

12:27 Hanno preso il via anche Giacomel e Fauner. Ai 700mt Boe con 20″ su Laegreid e 44″ su Doll.

12:26 Scattati anche Laegreid, Doll e Ponsiluoma. Poi dal n.5 al n.33 saranno tutti racchiusi in meno di un minuto.

12:25 E’ PARTITO JOHANNES BOE! Buon divertimento e buon biathlon a tutti!

12:23 Atleti che si schierano sulla linea di partenza, tra pochi istanti il via della gara!

12:21 Non prenderà il via lo svizzero classe 2000 Hartweg, eccezionale 12esimo nella sprint e volto nuovo di questo inizio di stagione.

12:18 Sono in palio punti pesanti anche per la qualificazione alla prima mass start stagionale che si terrà domani, per i colori azzurri potrebbe essere della partita Giacomel, attualmente 23° in classifica generale con un margine di 14 punti sul 26° (qualificati di diritto i primi 25).

12:14 La partenza è stata ritardata da 15 minuti a causa della pista troppo ghiacciata, in condizioni molto difficili soprattutto in discesa. Questo elemento sarà comunque da tenere in considerazione per questa gara.

12:10 Il secondo italiano al via è Daniele Fauner e partirà per 51°, con un ritardo di 2’46”. L’azzurro nella sprint ha ottenuto al secondo tentativo la prima qualificazione per una gara a inseguimento della carriera in Coppa del Mondo; l’obiettivo per lui quest’oggi potrebbero essere i primi punti nel massimo circuito.

12:05 Giacomel settimana scorsa ha colto il miglior risultato della carriera proprio in questo format ad Hochfilzen, rimontando dalla ventesima posizione fino alla sesta sparando con il 90% al poligono; una prestazione come quella dello scorso sabato potrebbe far nuovamente sognare tutti i tifosi italiani.

12:00 AGGIORNAMENTO: partenza ritardata di 15 minuti, il nuovo via è in programma alle 12.25.

11:57 In casa Italia sono 2 gli alfieri che prenderanno il via a questa gara: Tommaso Giacomel e Daniele Fauner. Il trentino di Imer nella sprint di giovedì è arrivato ventunesimo, con due errori e staccato di 1’37” dalla testa ma distante meno di 20″ dalla top-10.

11:54 Sotto il minuto dalla testa partiranno soltanto il tedesco Doll, con il pettorale n.3 a 39”, e lo svedese Ponsiluoma, quarto a scattare con un ritardo di 52”. Per il podio sarà battaglia aperta, con particolare attenzione da prestare ai francesi Fillon Maillet (+1’10″) e Jacquelin (+1’30”), allo svedese Samuelsson (+1’35″) e in generale a tutta la squadra norvegese.

11:50 Johannes Boe oggi può diventare il primo biathleta a inanellare 6 affermazioni consecutive in una stessa stagione, dopo aver pareggiato nella sprint di giovedì le cinque vittorie in fila di Bjorndalen, Fourcade e sé stesso. Le Grand-Bornand poi può divenire la località di Coppa con più bandierine fissate dal norvegese, che ora può vantare qui 8 successi come e Kontiolahti e a Hochfilzen.

11:45 Secondo inseguimento stagionale, Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid: davanti ci sono sempre i due “soliti sospetti”. Il primo a partire, a caccia di nuovi record, sarà il norvegese Johannes Boe, che scatterà con 18” di margine sul compagno di squadra Laegreid.

11:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Le Grand-Bornand (Francia), valido per la terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022-23.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Le Grand-Bornand (Francia), valido per la terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022-23. Ultimo fine settimana prima della pausa natalizia per il circuito maggiore di biathlon; ci apprestiamo a vivere una gara che si può rivelare storica, in palio punti pesanti anche per la qualificazione alla prima mass start stagionale di domani.

Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid: davanti ci sono sempre i due “soliti sospetti”, definizione usata dallo stesso Laegreid sui social per commentare l’esito della sprint tenutasi l’altro ieri. La vittoria, quinta di fila, è andata al fuoriclasse norvegese Johannes Boe (0), con appunto solo il compagno di squadra Laegreid (0) che in seconda posizione è riuscito a limitare il distacco sotto i venti secondi, precisamente a 17″. Poi rimangono sotto il minuto dalla testa solo il tedesco Doll, terzo a +39″, e lo svedese Ponsiluoma, quarto a +52″. L’inseguimento maschile odierno può rivelarsi storico per Johannes Boe, che proverà a diventare il primo atleta a inanellare 6 affermazioni consecutive in una stessa stagione, dopo aver pareggiato le cinque di Bjorndalen e Fourcade. Le Grand-Bornand poi può diventare il salotto più comodo per Boe, che ora può vantare qui 8 successi come e Kontiolahti e a Hochfilzen. Chi può mettergli i bastoni tra le ruote? Forse solo Laegreid, con Johannes che però è padrone del suo destino.

In casa Italia sono 2 gli alfieri che prenderanno il via a questa gara: Tommaso Giacomel e Daniele Fauner. Il trentino di Imer nella sprint di giovedì è arrivato ventunesimo, con due errori e staccato di 1’37” dalla testa ma distante meno di 20″ dalla top-10. Giacomel la settimana scorsa ha colto il miglior risultato della carriera proprio in questo format ad Hochfilzen, rimontando dalla ventesima posizione fino alla sesta, sparando con il 90% al poligono; una prestazione come quella dello scorso sabato potrebbe far nuovamente sognare tutti i tifosi italiani. Daniele Fauner, 51esimo nella sprint, ha ottenuto al secondo tentativo la prima qualificazione per una gara a inseguimento della carriera in Coppa del Mondo; l’obiettivo per lui potrebbero essere i primi punti nel massimo circuito. Fuori dai 60 Didier Bionaz e David Zingerle, che hanno terminato l’altro giorno il loro 2022 agonistico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo inseguimento maschile stagionale, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Le Grand-Bornand in Francia. Johannes Boe va a caccia di nuovi primati storici, in casa Italia Tommaso Giacomel ci può far esaltare. Partenza della gara fissata alle 12.10, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

