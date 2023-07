LIVE Berrettini-Thiago Monteiro 6-4 7-6, Italia-Brasile 2-1 United Cup in DIRETTA: “Per il mio Paese metto sempre il cuore”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

03.07: L’Italia si porta ora sul 2-1. A breve scenderanno in campo Lucia Bronzetti e Laura Pigossi.

03.05: Il romano chiude con 15 ace e un ottimo 88% di punti vinti con la prima di servizio. Berrettini è stato bravo a recuperare lo svantaggio nel tie-break del secondo set evitando di far scivolare la partita verso un complicato terzo set.

03.04: Matteo Berrettini supera 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco il brasiliano Thiago Monteiro e regala il secondo punto all’Italia.

7-6 MATTEO BERRETTINI VINCE IL SECONDO SET

9-7 ACE DI MATTEO BERRETTINI!

8-7 Monteiro stecca con il dritto. Ora grande occasione per Berrettini.

7-7 Monteiro si salva con la volée alta di rovescio.

7-6 Ancora la prima di Berrettini! Match point per l’Italia.

6-6 Il servizio vincente di Berrettini!

5-6 Berrettini si salva! Prima la risposta tocca il nastro e poi l’azzurro è bravissimo con l’approccio a rete. C’è ancora un set point per Monteiro.

4-6 Monteiro è perfetto nella costruzione del punto e chiude con la volèe alta di rovescio.

4-5 Prima vincente di Berrettini, ma ora Monteiro ha due servizi per chiudere il tie-break.

3-5 Clamorosa risposta di Monteiro e mini-break per il brasiliano.

3-4 Pessima risposta di Berrettini in rete.

3-3 Monteiro perfetto nella chiusura a rete.

3-2 Prima vincente di Berrettini.

2-2 Ace di Berrettini.

1-2 Fuori di pochissimo il dritto di Berrettini.

1-1 Splendido dritto di Monteiro.

1-0 Servizio e dritto di Berrettini.

6-6 Berrettini stecca e si va al tie-break

40-30 Purtroppo Berrettini sbaglia una comoda volée.

30-30 Berrettini si costruisce una chance.

15-15 Bel dritto di Berrettini.

6-5 Il romano si garantisce almeno il tiebreak.

40-15 Ancora ottimo dritto di Berrettini.

30-15 Servizio e dritto dell’azzurro.

15-15 Ace di Berrettini.

0-15 Super risposta di Monteiro.

5-5 Monteiro tiene il serviizo

40-0 In rete il rovescio del romano.

30-0 Ace centrale del brasiliano.

15-0 Bella volée di Monteiro.

5-4 Berrettini si aggrappa al servizio e resta avanti nel set.

40-30 Monteiro si inventa la risposta di rovescio.

40-15 Ace di Berrettini.

30-15 Clamoroso passante di Monteiro.

15-0 Super dritto di Berrettini.

4-4 Monteiro non molla e pareggia i conti.

40-30 Doppio fallo di Monteiro.

40-15 Finisce fuori il passante di rovescio del romano.

30-15 In rete la risposta di Berrettini.

15-15 In corridoio il back di Berrettini.

4-3 Il numero uno azzurre resta avanti nel secondo set.

4-0-15 Altra ottima prima.

30-15 Ace di Berrettini.

15-15 Berrettini non esce bene dal servizio e sbaglia con il dritto.

15-0 Scappa via il rovescio del brasiliano.

3-3 Monteiro fa suo il sesto game e pareggia.

40-15 Prima vincente di Monteiro.

30-15 Lungo il dritto del brasiliano.

30-0 Berrettini non controlla la risposta.

3-2 L’azzurro tiene il servizio.

40-30 Prima vincente di Berrettini.

30-30 Monteiro trova il passante di dritto.

30-15 Ottavo ace per Matteo.

15-15 Ottimo servizio di Berrettini.

2-2 Il brasiliano si salva e tiene il servizio.

A-40 Prima vincente di Monteiro.

40-40 Monteiro mette lungo un comodo dritto.

40-30 Bel dritto di Berrettini.

40-15 Berrettini non controlla la risposta.

30-15 Ottima prima del brasiliano.

15-15 Dritto in rete di Monteiro.

2-1 Berrettini tiene un complicato game al servizio.

A-40 Fenomenale dritto all’incrocio delle righe per Berrettini.

40-40 Prima volta ai vantaggi sul suo servizio per l’azzurro.

30-30 Berrettini sbaglia con il dritto.

30-15 Sesto ace per l’azzurro.

15-15 Smash di Berrettini.

1-1 Monteiro tiene il servizio.

40-15 Dritto vincente del brasiliano.

30-15 Ennesima volée sbagliata da Monteiro.

30-0 Berrettini sbaglia il back di rovescio.

15-0 Lungo il recupero di dritto di Berrettini.

1-0 Altro game facile per Berrettini

40-15 Berrettini rimedia subito con l’ace

30-15 Si interrompe la striscia di punti consecutivi al servizio dell’azzurro (17).

30-0 Altro punto al servizio di Matteo.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

6-4 PRIMO SET PER MATTEO BERRETTINI! Il romano sfrutta la seconda palla break e in 41 minuti chiude la prima frazione.

30-40 Schiaffo al volo di Monteiro.

15-40 Berrettini si procura due set point.

15-30 Berrettini prova il passante stretto di rovescio, poi Monteiro combina un disastro a rete.

0-15 Lungo il dritto di Monteiro.

5-4 Quindici punti di fila per Berrettini al servizio.

40-0 Ace di Berrettini.

30-0 Servizio e dritto di Berrettini.

15-0 Lunga la risposta del brasiliano.

4-4 Monteiro tiene ancora comodamente il servizio.

30-0 Altra ottima prima di Monteiro.

15-0 Servizio vincente del brasiliano.

4-3 Ancora un game a zero dell’azzurro

40-0 Altro punto al servizio per Matteo.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Seconda potentissima di Berrettini.

3-3 Monteiro fa suo un game complicato.

A-40 Lungo il dritto di Berrettini.

40-40 Regalo del brasiliano. Prima volta nel match ai vantaggi.

40-30 Prima vincente di Monteiro.

30-30 Berrettini affossa il suo rovescio.

15-30 Il brasiliano sbaglia un comodo approccio di rovescio. Occasione per Berrettini.

15-15 Ottimo dritto di Monteiro.

0-15 Bella risposta di Berrettini.

3-2 Game a zero per Matteo.

40-0 Prima vincente di Berrettini.

15-0 Berrettini chiude a rete il punto.

2-2 Game a zero per il brasiliano.

40-0 Strepitoso passante di Monteiro, che ha resistito alle bordate di dritto di Berrettini.

15-0 Lungo l’approccio in back di Berrettini.

2-1 Altro punto diretto con il servizio per Matteo.

40-15 Lunga la risposta di Monteiro.

30-15 Ace di Berrettini.

15-15 Si ferma in rete la palla corta di Berrettini

15-0 Altro servizio vincente del romano.

1-1 Berrettini non riesce a trovare la risposta e Monteiro conquista il suo primo game.

40-15 Arriva il primo punto in risposta della partita.

40-0 Altra prima vincente del brasiliano.

15-0 Prima vincente di Monteiro.

1-0 Game a zero dell’azzurro.

40-0 Smash comodo per Berrettini.

30-0 Servizio vincente di Berrettini.

15-0 Il primo punto della partita è di Berrettini.

01.08: Comincia la sfida con Berrettini al servizio.

00.58: E’ il momento degli inni nazionali e c’è stato spazio anche per il ricordo di Pelè, la leggenda del calcio morta qualche ora fa.

00.55: C’è un precedente tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro. Risale alla sfida del secondo turno del torneo di Rio de Janeiro con la vittoria dell’azzurro in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Si giocava, però, sulla terra rossa.

00.50: C’è sicuramente curiosità nel vedere in campo il romano dopo i tanti problemi fisici che hanno sicuramente caratterizzato tutto il suo 2022. Berrettini parte ovviamente favorito contro il numero 71 del mondo, che è comunque un avversario da non sottovalutare e che in caso di partita combattuta potrebbe anche esaltarsi.

00.44: La nuova stagione tennistica di Matteo Berrettini comincia da Brisbane e c’è attesa per il numero uno italiano, che parte favorito contro il brasiliano. Una sfida che la squadra azzurra deve assolutamente vincere per portarsi avanti nella contesa, in attesa poi del match femminile che vedrà in campo Lucia Bronzetti.

00.40: Scendono in campo i due numeri uno. Da una campo Matteo Berrettini e dall’altra Thiago Monteiro, con l’azzurro assolutamente favorito.

00.35: Italia e Brasile ripartono dall’1-1 della prima giornata, frutto delle vittorie di Beatriz Haddad Maia e Lorenzo Musetti.

00.30: Cominciamo la diretta di Matteo Berrettini-Thiago Monteiro.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida Matteo Berrettini-Thiago Monteiro, valida per il confronto tra Italia e Brasile della United Cup 2023, competizione tennistiche per nazioni a formazioni miste. Si riparte dopo il pareggio nella prima giornata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida Matteo Berrettini-Thiago Monteiro, valida per il confronto tra Italia e Brasile della United Cup 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 01.00 italiane. Buon divertimento!

