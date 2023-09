FOTO Gaia Sabbatini lascia senza fiato in abito da sera. E la scollatura scatena i commenti…

Gaia Sabbatini va ormai considerata a tutti gli effetti come una delle sportive italiane più attive sui social network. Al momento la specialista dei 1500 metri vanta la bellezza di 304000 follower: di fatto va considerata ormai una influencer a tutti gli effetti. Un profilo aggiornato quotidianamente, grazie al quale la 23enne abruzzese tiene aggiornati i fan non solo con i tanti allenamenti sostenuti, ma anche con i momenti di svago tipici di una ragazza della sua età.

La nativa di Teramo è reduce da una trasferta in Kenya, in cui ha posto le basi della preparazione atletica in vista della stagione 2023. Dopo aver conquistato la semifinale ai Mondiali e la finale agli Europei nel 2022, l’asticella sarà destinata ad innalzarsi: l’azzurra non nasconde velleità di diventare una delle principali protagoniste nei 1500 nel Vecchio Continente.

Ad ogni modo, domenica 11 dicembre Gaia Sabbatini sarà attesa da una nuova sfida, perché si cimenterà nella corsa campestre. L’atleta delle Fiamme Azzurre è stata infatti convocata per gli Europei di cross che si svolgeranno a Venaria Reale (Torino), nei quali verrà schierata nella staffetta mista assieme a Pietro Arese (altro specialista in pista dei 1500 metri), Yassin Bouih e Federica Del Buono (qui tutti i convocati dell’Italia).

Gaia Sabbatini, in attesa di puntare ad una medaglia nella rassegna continentale in Piemonte, ha pubblicato su Instagram delle foto che hanno letteralmente infiammato i follower. L’azzurra ha mostrato degli scatti che la ritraggono in uno splendido abito da sera rosa di raso, indossato per una cena presso il ristorante Jerò di Roma. “Questione di sguardi“, il post dell’azzurra.

FOTO GAIA SABBATINI IN ABITO DA SERA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Sabbatini (@gaia_sab99)

Foto: LivePhotoSport