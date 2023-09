Ciclismo, Lucinda Brand continua a lamentare un problema alla mano

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica da parte di Lucinda Brand, stella olandese del ciclocross. La 33enne ha avuto un problema all’osso metacarpale della mano desta, una situazione che ha provocato un’infezione.

Sven Nys, manager della Baloise – Trek Lions, ha affermato alla stampa ai microfoni di ‘CROSS’: “Dobbiamo prestare molta attenzione alla situazione che si è verificata sulla mano. Gli antibiotici non fanno mai bene alle prestazioni di un atleta, i primi effetti delle cure sono arrivate a Kortrijk e Hulst.

Il membro del team della ciclista di Dordrecht ha continuato dicendo: “Non sappiamo ancora cosa faremo per l’evento di Dublino. Un’ipotetica assenza allungherebbe la pausa in vista degli impegni natalizi. Dobbiamo prendere in considerazione la situazione. Le cose non possono andare storte ora, questo è un momento cruciale”.

La tappa di Coppa del Mondo nella capitale irlandese è indetta per il il 10 dicembre, round che precederà in ordine cronologico l’impegnativo periodo che concluderà il 2022. Ricordiamo che vi sarà anche una sfida sulle nevi della Val di Sole, evento confermato dopo il successo della passata stagione.

Foto. LPS