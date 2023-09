Calendario semifinali Mondiale per club volley 2022: programma, orari, tv, streaming sabato 10 dicembre

Missione compiuta per le due squadre italiane ai Mondiali per club di volley maschile 2022. Sia l’Itas Trentino che la Sir Safety Susa Perugia sono riuscite a superare brillantemente la fase a gironi qualificandosi per le semifinale con il primo posto nel rispettivo raggruppamento.

Si aprirà dunque oggi la fase ad eliminazione diretta, dove le due italiane incroceranno le due squadre brasiliane che hanno chiuso al secondo posto i gironi. Trento dovrà affrontare i padroni di casa nonché campioni in carica del Sada Cruzeiro, mentre Perugia è attesa al test Itambe Minas. Per quanto visto sinora, le due squadre italiane sembrano le favorite per arrivare a giocarsi il prestigioso titolo intercontinentale, ma ci sarà bisogno di grande attenzione e di due prestazioni molto convincenti.

Così come per la fase a gironi, anche per gli atti conclusivi il palcoscenico sarà sempre quello del Ginasio Divino Braga di Betim. Si partirà alle 22.30 (ora italiana, a Betim sono 4 ore indietro) con la prima semifinale, mentre la seconda è prevista per l’1.30 della notte tra oggi e domani. Di seguito il programma e le informazioni per seguire le partite in diretta:

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sabato 10 dicembre:

Ore 22:30 – Itas Trentino-Sada Cruzeiro

Domenica 11 dicembre:

Ore 01:30 – Sir Safety Perugia-Itambe Minas

TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Action (206)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

DIRETTA LIVE testuale: OA Sport

Foto: FIVB